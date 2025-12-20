 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,22 x 6,8 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,55 x 3,85 2 2,06 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,7 x 3,45 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,22 x 7,6 2 12 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 2,07 x 3 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Биатлонистка Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается

Российская биатлонистка заявила, что трехкратный олимпийский чемпион «просто такой человек по жизни»
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ни с кем не здоровается, рассказала в эфире «Матч ТВ» биатлонистка Кристина Резцова.

«Он не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни», — сказала Резцова

При этом Резцова и Большунов вместе выступали на Олимпийских играх в Пекине. «Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? <...> Я не заслуживаю. Так‑то я c ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только ни виделись», — добавила биатлонистка.

В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» спортсмены отвечали на вопрос о номерах известных людей у них в телефонной книжке.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон лыжи Кристина Резцова Александр Большунов

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Ардашев опередил Большунова в гонке преследования на этапе Кубка России
Спорт
Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе Кубка России в Чусовом
Спорт
Большунов пропустил церемонию награждения после проигрыша на финише
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ Политика, 12:38
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 12:38
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 12:27
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 12:24
Билл Клинтон в джакузи и Майкл Джексон. Новые фото из архива Эпштейна Общество, 12:23 
Биатлонистка Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается Спорт, 12:18
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 12:16
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Минобороны сообщило о взятии Высокого и Светлого в Сумской области и ДНР Политика, 12:11
Мерц фразой «даже лучше» оценил решение Европы по финансированию Украины Политика, 12:08
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 12:04
FT увидела самосбывающееся пророчество в ожидании Европой войны с Россией Политика, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Резцова и Смольский победили в пасьютах на Кубке Содружества по биатлону Спорт, 11:53