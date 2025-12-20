Биатлонистка Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается

Российская биатлонистка заявила, что трехкратный олимпийский чемпион «просто такой человек по жизни»

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ни с кем не здоровается, рассказала в эфире «Матч ТВ» биатлонистка Кристина Резцова.

«Он не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни», — сказала Резцова

При этом Резцова и Большунов вместе выступали на Олимпийских играх в Пекине. «Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? <...> Я не заслуживаю. Так‑то я c ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только ни виделись», — добавила биатлонистка.

В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» спортсмены отвечали на вопрос о номерах известных людей у них в телефонной книжке.