Биатлонистка Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ни с кем не здоровается, рассказала в эфире «Матч ТВ» биатлонистка Кристина Резцова.
«Он не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни», — сказала Резцова
При этом Резцова и Большунов вместе выступали на Олимпийских играх в Пекине. «Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? <...> Я не заслуживаю. Так‑то я c ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только ни виделись», — добавила биатлонистка.
В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» спортсмены отвечали на вопрос о номерах известных людей у них в телефонной книжке.
