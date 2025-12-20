 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Впервые за 21 год двое россиян дебютировали в НБА

Центровой Владислав Голдин провел дебютный матч за «Майами Хит»
Владислав Голдин
Владислав Голдин (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский баскетболист «Майами Хит» Владислав Голдин дебютировал в НБА. 24-летний центровой вышел на площадку в матче регулярного чемпионата «Бостон Селтикс».

«Майами» уступил со счетом 116:129. Голдин за 55 секунд на паркете успел оформить одну результативную передачу.

У «Майами» самым результативным стал Келел Уэйр — 24 очка и 14 подборов. В «Бостоне» 33 очка на счету Деррика Уайта.

Голдин не был выбран на прошедшем драфте НБА, но затем подписал двусторонний контракт с «Майами». В Джи-Лиге НБА (в фарм-клубе «Хит») россиянин провел семь матчей, в среднем набирая 15,7 очка и делая 9,4 подбора.

Центровой в минувшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). Он является уроженцем Нальчика. До 15 лет занимался борьбой, а после резкого увеличения роста перешел в баскетбол. Голдин играл за юниорский ЦСКА в течение трех сезонов, после уехал в США.

Голдин стал уже вторым россиянином, дебютировавшим в НБА в нынешнем сезоне. 19-летний Егор Демин является основным игроком «Бруклин Нетс». Последний раз двое россиян дебютировали в НБА в 2004 году — Виктор Хряпа и Павел Подкользин, а играли два россиянина в одном сезоне НБА последний раз в 2015-м — Андрей Кириленко и Алексей Швед.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Майами Хит Владислав Голдин

