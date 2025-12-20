 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,22 x 6,8 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,6 x 3,8 2 2,03 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,45 2 2,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,24 x 7,3 2 12 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 2,07 x 3 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Спорт⁠,
0

Российский форвард в 20 лет забросил дебютную шайбу в НХЛ

Российский форвард «Юты» Даниил Бут забросил дебютную шайбу в НХЛ
Форвард «Юты» Даниил Бут отличился в игре против «Нью-Джерси»
Даниил Бут
Даниил Бут (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

«Юта Маммот» обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (32-я минута) и Стефан Ноусен (45). У проигравших отличился российский форвард Даниил Бут (10).

20-летний Бут забросил свою дебютную шайбу в НХЛ. На его счету 10 матчей и 3 (1+2) очка.

Форвард был задрафтован «Аризоной» в первом раунде под 12-м номером в 2023 году, в мае 2025-го Бут подписал трехлетний контракт с «Ютой».

В минувшем сезоне Бут в составе «Локомотива» впервые в истории клуба выиграл Кубок Гагарина. В 54 матчах регулярного чемпионата он набрал 28 (9+19) очков. В 13 играх плей-офф Кубка Гагарина на счету нападающего одна результативная передача.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Юта Маммот

