Российский форвард в 20 лет забросил дебютную шайбу в НХЛ
«Юта Маммот» обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (32-я минута) и Стефан Ноусен (45). У проигравших отличился российский форвард Даниил Бут (10).
20-летний Бут забросил свою дебютную шайбу в НХЛ. На его счету 10 матчей и 3 (1+2) очка.
Форвард был задрафтован «Аризоной» в первом раунде под 12-м номером в 2023 году, в мае 2025-го Бут подписал трехлетний контракт с «Ютой».
В минувшем сезоне Бут в составе «Локомотива» впервые в истории клуба выиграл Кубок Гагарина. В 54 матчах регулярного чемпионата он набрал 28 (9+19) очков. В 13 играх плей-офф Кубка Гагарина на счету нападающего одна результативная передача.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear