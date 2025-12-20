Российский форвард в 20 лет забросил дебютную шайбу в НХЛ

Форвард «Юты» Даниил Бут отличился в игре против «Нью-Джерси»

Даниил Бут (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

«Юта Маммот» обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (32-я минута) и Стефан Ноусен (45). У проигравших отличился российский форвард Даниил Бут (10).

20-летний Бут забросил свою дебютную шайбу в НХЛ. На его счету 10 матчей и 3 (1+2) очка.

Форвард был задрафтован «Аризоной» в первом раунде под 12-м номером в 2023 году, в мае 2025-го Бут подписал трехлетний контракт с «Ютой».

В минувшем сезоне Бут в составе «Локомотива» впервые в истории клуба выиграл Кубок Гагарина. В 54 матчах регулярного чемпионата он набрал 28 (9+19) очков. В 13 играх плей-офф Кубка Гагарина на счету нападающего одна результативная передача.