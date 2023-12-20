«Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» сыграют в Зимнем кубке РПЛ

Стали известны соперники «Спартака» по Зимнему кубку РПЛ в ОАЭ

В турнире, который пройдет в Абу-Даби с 2 по 14 февраля, сыграют «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат» и действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли»

Фото: premierliga.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) во время зимней паузы проведет товарищеский турнир Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

В нем сыграют московский «Спартак», который выиграл Зимний кубок РПЛ в прошлом году, «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич.

Матчи пройдут с 2 по 14 февраля на стадионе «Аль-Нахайян».

Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе, а победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трех матчей.

В прошлом году в Зимнем кубке РПЛ играли «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».