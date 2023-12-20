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«Адмирал» завоевал Кубок икры по итогам шести дальневосточных дерби в КХЛ

«Адмирал» завоевал Кубок икры по итогам шести дальневосточных дерби в КХЛ
Владивостокский клуб уступил хабаровскому «Амуру» в овертайме в шестом дерби нынешнего сезона. Команды одержали по три победы, трофей достался «Адмиралу» за счет лучшей разницы шайб
Игроки &laquo;Адмирала&raquo;
Игроки «Адмирала» (Фото: Семен Середа / ТАСС)

Владивостокский «Адмирал» дома уступил хабаровскому «Амуру» в овертайме со счетом 1:2 в единственном матче дня в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Егор Коршков (59-я и 65-я минуты). У проигравших отличился Семен Панкратов (45).

Это было заключительное, шестое, дальневосточное дерби КХЛ в нынешнем сезоне. Команды одержали по три победы. Кубок икры, созданный в этом сезоне трофей, который разыгрывался в дальневосточных дерби, получил «Адмирал» за счет лучшей разницы шайб.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 41 матче. «Адмирал» расположился на 11-й строчке с 33 очками в 39 встречах.

В следующем матче «Амур» 22 декабря в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Адмирал» в тот же день тоже в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Адмирал ХК Амур
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