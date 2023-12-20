Бывший футболист «Динамо» возглавил клуб Английской премьер-лиги

Нуну Эшпириту Санту сменил Стива Купера во главе «Ноттингем Форест»

Нуну Эшпириту Санту (Фото: nottinghamforest.co.uk)

Португалец Нуну Эшпириту Санту назначен главным тренером «Ноттингем Форест». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Контракт с 49-летним специалистом подписан на 2,5 года.

На этом посту Нуну сменил Стива Купера, с которым клуб вернулся в Английскую премьер-лигу (АПЛ) и сохранил в ней прописку в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне «Ноттингем Форест» занимает 17-е место, набрав 14 очков в 17 матчах. В последних шести играх у команды пять поражений.

Нуну в начале ноября покинул пост главного тренера саудовского «Аль-Иттихада», с которым в прошлом сезоне выиграл чемпионат страны.

Португалец, который в 2005–2006 годах в качестве игрока провел один сезон в составе московского «Динамо», возглавлял «Аль-Иттихад» с лета 2022-го. Также он работал в английских «Вулверхэмптоне» и «Тоттенхэме», испанской «Валенсии», португальских «Порту» и «Риу Аве».