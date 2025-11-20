Служебная собака МВД укусила капитана «Динамо» перед матчем КХЛ в Минске
Служебная собака Минского городского управления департамента охраны МВД по кличке Спайк укусила капитана местного «Динамо» перед началом матча с ЦСКА в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
В честь Всемирного дня домашних животных символическое вбрасывание перед игрой в Минске произвели инспектор-кинолог и собака. Собаке поручили найти шайбу для вбрасывания, которая была в перчатке у капитана хозяев Андрея Стася. После вбрасывания пес вцепился в перчатку Стася и не хотел ее отпускать, в итоге хоккеисту пришлось ее снять.
Портал Belarushockey отмечает, что перед этим собака также укусила родившегося в Минске капитана ЦСКА Павла Карнаухова.
Стасю 37 лет, он проводит 26-й матч в сезоне.
Минское «Динамо» идет четвертым в Западной конференции, ЦСКА — восьмым.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники