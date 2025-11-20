Служебная собака МВД укусила капитана «Динамо» перед матчем КХЛ в Минске

Кинолога с собакой пригласили сделать символическое вбрасывание перед матчем минского «Динамо» с ЦСКА. Пес после этого вцепился в перчатку Андрея Стася, хоккеисту пришлось ее снять

Андрей Стась (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Служебная собака Минского городского управления департамента охраны МВД по кличке Спайк укусила капитана местного «Динамо» перед началом матча с ЦСКА в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

В честь Всемирного дня домашних животных символическое вбрасывание перед игрой в Минске произвели инспектор-кинолог и собака. Собаке поручили найти шайбу для вбрасывания, которая была в перчатке у капитана хозяев Андрея Стася. После вбрасывания пес вцепился в перчатку Стася и не хотел ее отпускать, в итоге хоккеисту пришлось ее снять.

Портал Belarushockey отмечает, что перед этим собака также укусила родившегося в Минске капитана ЦСКА Павла Карнаухова.

Стасю 37 лет, он проводит 26-й матч в сезоне.

Минское «Динамо» идет четвертым в Западной конференции, ЦСКА — восьмым.