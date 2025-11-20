 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Суд разрешил Массе требовать c «Формулы-1» денег за скандал 2008 года

Суд разрешил Массе требовать денег от «Формулы-1», но не титул чемпиона
Фелипе Масса потребовал признать его чемпионом 2008 года и выплатить ему более $80 млн из-за подстроенной аварии на Гран-при Сингапура. Судья заявил, что у бразильца есть реальные шансы на компенсацию, но не на чемпионство
Фелипе Масса
Фелипе Масса (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Высокий суд Лондона постановил, что бывший гонщик Ferrari Фелипе Масса может продолжить судебное разбирательство о возмещении ущерба за скандал на Гран-при Сингапура «Формулы-1» в 2008 году, но не может требовать признать его чемпионом. Об этом сообщает Би-би-си.

Судья разрешил рассмотрение дела и заявил, что у Массы есть «реальные шансы» доказать свою правоту по поводу причиненного ущерба. Гонщик подал иск к «Формуле-1» и ее экс-главе Берни Экклстоуну, а также к международной федерации (FIA). Он хочет получить более $80 млн в качестве компенсации.

В сезоне-2008 Масса проиграл Льюису Хэмилтону одно очко в зачете пилотов. Бразилец среди прочего мог получить больше очков на Гран-при Сингапура, где упустил лидерство из-за аварии Нельсона Пике-младшего.

Позднее Пике сказал, что команда приказала ему устроить аварию, а в 2023-м Экклстоун признался, что он и экс-президент FIA Макс Мосли знали о подстроенной аварии, но ничего не предприняли.

Масса назвал решение судьи «великим днем» для него, для справедливости и для всех, кто любит Формулу-1», а также снова указал, что та авария «украла» у него чемпионский титул.

