Суд разрешил Массе требовать c «Формулы-1» денег за скандал 2008 года
Высокий суд Лондона постановил, что бывший гонщик Ferrari Фелипе Масса может продолжить судебное разбирательство о возмещении ущерба за скандал на Гран-при Сингапура «Формулы-1» в 2008 году, но не может требовать признать его чемпионом. Об этом сообщает Би-би-си.
Судья разрешил рассмотрение дела и заявил, что у Массы есть «реальные шансы» доказать свою правоту по поводу причиненного ущерба. Гонщик подал иск к «Формуле-1» и ее экс-главе Берни Экклстоуну, а также к международной федерации (FIA). Он хочет получить более $80 млн в качестве компенсации.
В сезоне-2008 Масса проиграл Льюису Хэмилтону одно очко в зачете пилотов. Бразилец среди прочего мог получить больше очков на Гран-при Сингапура, где упустил лидерство из-за аварии Нельсона Пике-младшего.
Позднее Пике сказал, что команда приказала ему устроить аварию, а в 2023-м Экклстоун признался, что он и экс-президент FIA Макс Мосли знали о подстроенной аварии, но ничего не предприняли.
Масса назвал решение судьи «великим днем» для него, для справедливости и для всех, кто любит Формулу-1», а также снова указал, что та авария «украла» у него чемпионский титул.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники