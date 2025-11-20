Лидер КХЛ победил «Автомобилист» в матче с девятью шайбами

Лидер КХЛ «Металлург» победил «Автомобилист» в матче с девятью шайбами

«Металлург» победил в Екатеринбурге со счетом 5:4. Барак набрал три очка, Канцеров забил 19-й гол в сезоне, а Ткачев преодолел отметку 300 передач в КХЛ

Дерек Барак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» обыграл в Екатеринбурге «Автомобилист» со счетом 5:4, одержав седьмую победу в восьми последних матчах чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

У победителей гол (44-я минута) и две передачи на счету Дерека Барака, также шайбы забросили 18-летний Михаил Федоров (16), Робин Пресс (40), Роман Канцеров (52) и Никита Михайлис (60). Канцеров набрал сотое очко в КХЛ, Владимир Ткачев преодолел отметку 300 передач.

У «Автомобилиста» отличились Кертис Волк (10), Александр Шаров (43), Алексей Бывальцев (47) и Артем Каштанов (60).

«Металлург» лидирует в сводной таблице чемпионата, «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции.

В другом матче челябинский «Трактор» потерпел четвертое поражение подряд, уступив на своем льду хабаровскому «Амуру» — 4:6.