Лидер КХЛ победил «Автомобилист» в матче с девятью шайбами
Магнитогорский «Металлург» обыграл в Екатеринбурге «Автомобилист» со счетом 5:4, одержав седьмую победу в восьми последних матчах чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
У победителей гол (44-я минута) и две передачи на счету Дерека Барака, также шайбы забросили 18-летний Михаил Федоров (16), Робин Пресс (40), Роман Канцеров (52) и Никита Михайлис (60). Канцеров набрал сотое очко в КХЛ, Владимир Ткачев преодолел отметку 300 передач.
У «Автомобилиста» отличились Кертис Волк (10), Александр Шаров (43), Алексей Бывальцев (47) и Артем Каштанов (60).
«Металлург» лидирует в сводной таблице чемпионата, «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции.
В другом матче челябинский «Трактор» потерпел четвертое поражение подряд, уступив на своем льду хабаровскому «Амуру» — 4:6.
