ФИФА удовлетворила требования ЦСКА по долгам за трансферы двух игроков
Международная федерация футбола (ФИФА) полностью удовлетворила требования ЦСКА к английскому «Вест Хэму» по третьему траншу за Николу Влашича, а также к бразильскому «Атлетико Минейро» за Бруно Фукса. Об этом в телеграм-канале сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
В частности, ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023-го.
Ранее такое же решение было по второму траншу, но лондонский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который разрешил ему заплатить только после получения соответствующего разрешения от властей или изменения санкционного режима Великобритании. ЦСКА оспорил этот вердикт в Федеральном суде Швейцарии.
По словам Брейдо, ЦСКА ожидает, что «Вест Хэм» снова обратится в CAS.
«Атлетико Минейро» должен в течение 45 дней выплатить ЦСКА задолженность, а также неустойку более €1,2 млн.
Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года за €30 млн. Бразильский клуб выкупил Фукса у ЦСКА в декабре 2024-го.
