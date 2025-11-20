 Перейти к основному контенту
ФИФА удовлетворила требования ЦСКА по долгам за трансферы двух игроков

ФИФА удовлетворила требования ЦСКА к двум клубам по долгам за трансферы
ФИФА обязала «Вест Хэм» и «Атлетико Минейро» заплатить ЦСКА по договорам о трансферах Влашича и Фукса. При этом в ЦСКА заявили, что ждут от английского клуба попыток оспорить платеж в CAS
Бруно Фукс
Бруно Фукс (Фото: Kondrov Andrey / spartak.com / Global Look Press)

Международная федерация футбола (ФИФА) полностью удовлетворила требования ЦСКА к английскому «Вест Хэму» по третьему траншу за Николу Влашича, а также к бразильскому «Атлетико Минейро» за Бруно Фукса. Об этом в телеграм-канале сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В частности, ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023-го.

Ранее такое же решение было по второму траншу, но лондонский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который разрешил ему заплатить только после получения соответствующего разрешения от властей или изменения санкционного режима Великобритании. ЦСКА оспорил этот вердикт в Федеральном суде Швейцарии.

По словам Брейдо, ЦСКА ожидает, что «Вест Хэм» снова обратится в CAS.

«Атлетико Минейро» должен в течение 45 дней выплатить ЦСКА задолженность, а также неустойку более €1,2 млн.

Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года за €30 млн. Бразильский клуб выкупил Фукса у ЦСКА в декабре 2024-го.

Анна Сатдинова
ФК ЦСКА ФИФА Никола Влашич Вест Хэм
