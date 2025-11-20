 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,03 x 3,55 2 3,6 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,48 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,4 x 5,1 2 6,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Warner Bros. подала иск к игроку, отмечающему голы в стиле Гарри Поттера

Warner Bros. подала иск к футболисту, отмечающему голы в стиле Гарри Поттера
Керем Актюркоглу из «Фенербахче» отмечает голы, изображая взмахи волшебной палочкой, а также использовал в соцсетях отсылки к серии фильмов о Гарри Поттере. Его обвинили в незаконном использовании товарных знаков
Керем Актюркоглу
Керем Актюркоглу (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

Warner Bros. подала иск против футболиста «Фенербахче» и сборной Турции Керема Актюркоглу в стамбульский суд за несанкционированное использование визуальных и аудиоэлементов из серии фильмов о Гарри Поттере, сообщает CNN Turk.

Нападающий, получивший от болельщиков прозвища Керем Поттер и Волшебник, празднует голы, изображая, что у него в руках волшебная палочка. Также его обвиняют в нарушении авторских прав и прав на товарный знак из-за музыки и других отсылок к этой серии фильмов в соцсетях.

Новый тренер «Байера» предупредил, что он не Гарри Поттер
Спорт
Эрик тен Хаг

Актюркоглу 27 лет, он провел 49 матчей за сборную Турции и забил 14 голов.

В «Фенербахче» он перешел в сентябре из «Бенфики».

В серии о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг восемь фильмов, они вышли на экраны в 2001–2011 годах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Фенербахче Гарри Поттер Warner Bros.
Материалы по теме
Бывший тренер «Спартака» сменил Моуринью в турецком «Фенербахче»
Спорт
В Турции дисквалифицировали 102 футболиста из двух главных лиг за ставки
Спорт
В Турции более тысячи футболистов отстранили по подозрению в ставках
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 18:53 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 18:53
Как купить и привезти автомобиль из Китая: инструкция Авто, 19:11
WB и Ozon предупредили о последствиях запрета инвестиций в скидки Бизнес, 19:06
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Bloomberg узнал, что новые идеи США по миру включают снятие санкций Политика, 18:52
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 18:51
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Экс-вратарь сборной России Овчинников возглавит академию «Локомотива» Спорт, 18:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Warner Bros. подала иск к игроку, отмечающему голы в стиле Гарри Поттера Спорт, 18:31
Кибербезопасность как услуга: почему бизнес отдает защиту на аутсорс Тренды, 18:27
ЦБ установил официальный курс доллара на 21 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:24
Токио предупредил о новом мировом порядке при участии России, КНР и КНДР Политика, 18:24
Россия и Китай обсудили системы ПРО в разрезе стратегической стабильности Политика, 18:20
Bloomberg написал, почему санкции против России не будут эффективными Политика, 18:20
Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по делу о детском порно Общество, 18:17