Warner Bros. подала иск к игроку, отмечающему голы в стиле Гарри Поттера
Warner Bros. подала иск против футболиста «Фенербахче» и сборной Турции Керема Актюркоглу в стамбульский суд за несанкционированное использование визуальных и аудиоэлементов из серии фильмов о Гарри Поттере, сообщает CNN Turk.
Нападающий, получивший от болельщиков прозвища Керем Поттер и Волшебник, празднует голы, изображая, что у него в руках волшебная палочка. Также его обвиняют в нарушении авторских прав и прав на товарный знак из-за музыки и других отсылок к этой серии фильмов в соцсетях.
Актюркоглу 27 лет, он провел 49 матчей за сборную Турции и забил 14 голов.
В «Фенербахче» он перешел в сентябре из «Бенфики».
В серии о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг восемь фильмов, они вышли на экраны в 2001–2011 годах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники