Warner Bros. подала иск к игроку, отмечающему голы в стиле Гарри Поттера

Керем Актюркоглу из «Фенербахче» отмечает голы, изображая взмахи волшебной палочкой, а также использовал в соцсетях отсылки к серии фильмов о Гарри Поттере. Его обвинили в незаконном использовании товарных знаков

Керем Актюркоглу (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

Warner Bros. подала иск против футболиста «Фенербахче» и сборной Турции Керема Актюркоглу в стамбульский суд за несанкционированное использование визуальных и аудиоэлементов из серии фильмов о Гарри Поттере, сообщает CNN Turk.

Нападающий, получивший от болельщиков прозвища Керем Поттер и Волшебник, празднует голы, изображая, что у него в руках волшебная палочка. Также его обвиняют в нарушении авторских прав и прав на товарный знак из-за музыки и других отсылок к этой серии фильмов в соцсетях.

Актюркоглу 27 лет, он провел 49 матчей за сборную Турции и забил 14 голов.

В «Фенербахче» он перешел в сентябре из «Бенфики».

В серии о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг восемь фильмов, они вышли на экраны в 2001–2011 годах.