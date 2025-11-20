Стефаноса Циципаса наказали за езду со скоростью 210 км/ч

Теннисиста Циципаса наказали за езду со скоростью 210 км/ч

Нарушение Циципаса зафиксировали новые смарт-камеры на афинских автострадах, штраф €2 тыс. ему поступил автоматически. Такое нарушение предусматривает лишение прав на год

Стефанос Циципас (Фото: Elsa / Getty Images)

Бывшую третью ракетку мира Стефаноса Циципаса лишат водительских прав на год за езду по автомагистрали со скоростью 210 км/ч, пишет Kathimerini.

Также 27-летнего спортсмена оштрафовали на €2 тыс.

Циципас в числе первых получил штраф за нарушение правил дорожного движения, которое зафиксировали новые смарт-камеры на автостраде «Атики-Одос» в Афинах.

С понедельника штрафы с таких камер рассылаются водителям автоматически.

Циципас занимает 34-е место в рейтинге ATP, в этом году он выиграл один турнир.

Циципас — внук легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова.

Как отмечает Greek City Times, Циципас ездит на Lotus.