Реклама
Спорт⁠,
0

Футболист сборной России Головин рассказал, куда готов уйти из «Монако»

Головин: готов уйти из «Монако» только в топ-команду вроде «Реала» и «Барселоны»
Полузащитник играет за «Монако» с 2018 года. Он заявил, что сначала считал этот клуб «трамплином», но потом привык к нему и не захотел переходить в «Боруссию» или «Ньюкасл»
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин заявил в эфире «Матч ТВ», что ушел бы из клуба только в такую топ-команду, как «Реал» или «Барселона».

Головин играет за «Монако» с 2018 года, его контракт действует до лета 2029-го.

Футболист признался, что «как будто даже уже не помнит себя до «Монако», хотя в свое время вообще не думал, что будет играть в Европе.

«Считал, что это трамплин, что мне нужно как‑то себя показать и срочно куда‑то уйти. Я пришел туда, очень тяжело адаптировался, очень долго это происходило. <...> Когда я уже адаптировался, я понял, что мне тут нравится. И только если прям какая‑то топ‑команда обратится, типа «Реала» или «Барселоны», я готов пойти на такой шаг», — сказал Головин.

По его словам, к нему обращались разные клубы, в том числе «Боруссия» и «Ньюкасл», но он «не видел смысла» туда переходить.

Футболист заявил, что пока не знает, вернется ли в ЦСКА.

Головин провел 50 матчей за сборную России и забил восемь голов.

Анна Сатдинова
ФК Монако Александр Головин Реал Мадрид
