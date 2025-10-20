«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ

«Локомотив» обыграл «Динамо» и одержал 700-ю победу в КХЛ

«Локомотив» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 3:2. У Волкова дубль и голевой пас

Александр Волков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ярославский «Локомотив» победил в Москве «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч завершился со счетом 2:3.

У «Динамо» забили Антон Слепышев (36-я минута) и Артем Швец-Роговой (46).

У «Локомотива» дубль (15, 58) и передача на счету Александра Волкова, еще одну шайбу забросил Павел Красковский (46).

«Локомотив» выиграл 700-й матч в КХЛ. В прошлом сезоне команда завоевала Кубок Гагарина.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции, «Динамо» идет седьмым.