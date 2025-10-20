 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,5 x 3,6 2 1,8 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 3 x 3,2 2 2,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,55 x 4,1 2 6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 4,9 x 4,2 2 1,63 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,32 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,7 2 6,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 11 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,85 x 3,65 2 1,92 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,93 x 3,55 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ

«Локомотив» обыграл «Динамо» и одержал 700-ю победу в КХЛ
«Локомотив» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 3:2. У Волкова дубль и голевой пас
Александр Волков
Александр Волков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ярославский «Локомотив» победил в Москве «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч завершился со счетом 2:3.

У «Динамо» забили Антон Слепышев (36-я минута) и Артем Швец-Роговой (46).

У «Локомотива» дубль (15, 58) и передача на счету Александра Волкова, еще одну шайбу забросил Павел Красковский (46).

«Локомотив» выиграл 700-й матч в КХЛ. В прошлом сезоне команда завоевала Кубок Гагарина.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции, «Динамо» идет седьмым.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Динамо Москва
Материалы по теме
Один из лучших снайперов «Динамо» перешел в худшую команду КХЛ
Спорт
Аутсайдер КХЛ сообщил об уходе спортивного директора
Спорт
Капитан «Авангарда» повторил рекорд КХЛ по числу наград лучшему игроку
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
В Подмосковье задержали ранившего сотрудника Росгвардии ножом мужчину Общество, 22:13
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 22:11
Будущее пенсионных накоплений: как сделать ПДС понятным и выгодным Радио РБК, 22:05
ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо» Спорт, 22:05
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
Глава Дагестана попросил Думу сделать регион пилотным по запрету вейпов Общество, 22:03
Гладков предупредил о перебоях с электричеством в Белгородском районе Общество, 21:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — военные Политика, 21:34
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
После взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Румынии компания начала расследование Общество, 21:31
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ Спорт, 21:27
Американский гроссмейстер умер в 29 лет Спорт, 21:14