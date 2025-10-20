Синнер отказался помогать сборной Италии в финале Кубка Дэвиса
Вторая ракетка мира Янник Синнер не вошел в состав сборной Италии на финальную часть розыгрыша Кубка Дэвиса в Болонье с 18 по 23 ноября, пишет Reuters.
Капитан сборной Италии Филиппо Воландри сказал, что в отсутствие Синнера может положиться на включенных в состав Лоренцо Музетти (8-й в одиночном рейтинге ATP), Флавио Коболли (22-й), Маттео Берреттини (59-й), а также Симоне Болелли и Андреа Вавассори (14-й и 15-й в парном рейтинге соответственно).
Синнер в этом сезоне сыграет еще на турнире в Вене, «Мастерс» в Париже и Итоговом турнире ATP в Турине.
Четвертьфинальные пары «финала восьми» Кубка Дэвиса: Италия — Австрия, Франция — Бельгия, Испания — Чехия, Аргентина — Германия.
Синнер в этом году играл в финалах всех четырех турниров «Большого шлема», выиграл Australian Open и Уимблдон.
Синнер помог сборной Италии выиграть два предыдущих розыгрыша турнира.
