Синнер отказался помогать сборной Италии в финале Кубка Дэвиса

Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка мира Янник Синнер не вошел в состав сборной Италии на финальную часть розыгрыша Кубка Дэвиса в Болонье с 18 по 23 ноября, пишет Reuters.

Капитан сборной Италии Филиппо Воландри сказал, что в отсутствие Синнера может положиться на включенных в состав Лоренцо Музетти (8-й в одиночном рейтинге ATP), Флавио Коболли (22-й), Маттео Берреттини (59-й), а также Симоне Болелли и Андреа Вавассори (14-й и 15-й в парном рейтинге соответственно).

Синнер в этом сезоне сыграет еще на турнире в Вене, «Мастерс» в Париже и Итоговом турнире ATP в Турине.

Четвертьфинальные пары «финала восьми» Кубка Дэвиса: Италия — Австрия, Франция — Бельгия, Испания — Чехия, Аргентина — Германия.

Синнер в этом году играл в финалах всех четырех турниров «Большого шлема», выиграл Australian Open и Уимблдон.

Синнер помог сборной Италии выиграть два предыдущих розыгрыша турнира.