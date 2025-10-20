Обладатель «Золотого мяча» Дембеле вернулся в состав ПСЖ после травмы

ПСЖ взял на матч с «Байером» восстановившихся после травм Дембеле и Маркиньоса. В Германию с командой поедет и Матвей Сафонов

Усман Дембеле (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Пропустивший больше месяца из-за травмы подколенного сухожилия Усман Дембеле включен в состав «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), который отправился на матч Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игра пройдет 21 октября, начало в 22:00 мск.

Всего в Германию поехал 21 игрок, включая российского вратаря Матвея Сафонова. Также в состав вернулся капитан команды Маркиньос, пропустивший несколько недель из-за травмы левого бедра.

Дембеле получил травму 5 сентября в матче сборных Франции и Украины в отборочном турнире чемпионата мира (2:0).

ПСЖ выиграл первые два матча на общем этапе Лиги чемпионов, «Байер» дважды сыграл вничью.

