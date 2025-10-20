 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,5 x 3,6 2 1,8 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 3 x 3,2 2 2,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,57 x 4,1 2 5,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 4,9 x 4,2 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,32 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,7 2 6,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 10,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,58 x 4,15 2 5,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,9 x 3,65 2 1,9 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,95 x 3,45 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Обладатель «Золотого мяча» Дембеле вернулся в состав ПСЖ после травмы

Обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле вернулся в состав ПСЖ после травмы
ПСЖ взял на матч с «Байером» восстановившихся после травм Дембеле и Маркиньоса. В Германию с командой поедет и Матвей Сафонов
Усман Дембеле
Усман Дембеле (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Пропустивший больше месяца из-за травмы подколенного сухожилия Усман Дембеле включен в состав «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), который отправился на матч Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игра пройдет 21 октября, начало в 22:00 мск.

Всего в Германию поехал 21 игрок, включая российского вратаря Матвея Сафонова. Также в состав вернулся капитан команды Маркиньос, пропустивший несколько недель из-за травмы левого бедра.

Дембеле получил травму 5 сентября в матче сборных Франции и Украины в отборочном турнире чемпионата мира (2:0).

ПСЖ выиграл первые два матча на общем этапе Лиги чемпионов, «Байер» дважды сыграл вничью.

Дембеле 22 сентября стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира в прошедшем сезоне. На его счету 37 голов и 16 голевых передач, победы в Лиге чемпионов, чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, выход в финал клубного чемпионата мира и бронза Лиги наций со сборной Франции.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ПСЖ Усман Дембеле Лига Чемпионов
Материалы по теме
Live Foot узнал о планах ПСЖ продать Сафонова в зимнее трансферное окно
Спорт
Goal узнал о «некотором раздражении» в ПСЖ из-за слов Сафонова
Спорт
ПСЖ пожаловался на врачей сборной из-за травм игроков в матче с Украиной
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
Инвестиции в золото для юридических лиц: инструкция, как выбрать активы Инвестиции, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Каллас назвала число стран ЕС, присоединившихся к трибуналу против России Политика, 20:32
В Болгарии готовы предоставить самолету Путина воздушный коридор Политика, 20:32
Захарова прокомментировала слова Каллас о поездке Путина в Будапешт Политика, 20:31
Как потолстел и постарел среднестатистический россиянин. Инфографика Общество, 20:29
Синнер отказался помогать сборной Италии в финале Кубка Дэвиса Спорт, 20:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп предупредил о «большой цене», если Москва и Киев не пойдут на мир Политика, 20:25
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 20:23
В Главном радиочастотном центре сменился гендиректор Политика, 20:21
В Москве мужчина нанес несколько ножевых ранений сотруднику Росгвардии Общество, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Трамп сообщил об оружии США, о котором «многие даже не знают» Политика, 19:53