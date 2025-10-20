Месси поддержал сборную Аргентины после проигрыша в финале молодежного ЧМ
Лионель Месси призвал игроков молодежной команды Аргентины не унывать после поражения в финале чемпионата мира от марокканцев. Об этом Месси написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Аргентинцы в ночь на понедельник проиграли марокканцам со счетом 0:2 в решающем матче турнира в Чили.
Месси отметил, что игроки молодежки провели «впечатляющий турнир» и должны держать головы выше.
«И хотя мы все хотели увидеть, как вы поднимете кубок, мы рады тому, что вы показали, и гордимся тем энтузиазмом, с которым вы защищали бело-голубые цвета», — написал Месси.
Сборная Марокко впервые выиграла турнир. Для Аргентины, побеждавшей на турнире шесть раз, это был первый финал с 2007 года.
Месси в 2022 году впервые стал чемпионом мира с командой Аргентины, а в 2005-м выиграл молодежное мировое первенство, где стал лучшим бомбардиром.
