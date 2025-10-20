Месси поддержал сборную Аргентины после проигрыша в финале молодежного ЧМ

Сборная Аргентины проиграла в финале Марокко со счетом 0:2. Месси считает, что аргентинская молодежка провела впечатляющий турнир и с энтузиазмом защищала цвета национального флага

Лионель Месси (Фото: Leonardo Ramirez / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лионель Месси призвал игроков молодежной команды Аргентины не унывать после поражения в финале чемпионата мира от марокканцев. Об этом Месси написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Аргентинцы в ночь на понедельник проиграли марокканцам со счетом 0:2 в решающем матче турнира в Чили.

Месси отметил, что игроки молодежки провели «впечатляющий турнир» и должны держать головы выше.

«И хотя мы все хотели увидеть, как вы поднимете кубок, мы рады тому, что вы показали, и гордимся тем энтузиазмом, с которым вы защищали бело-голубые цвета», — написал Месси.

Сборная Марокко впервые выиграла турнир. Для Аргентины, побеждавшей на турнире шесть раз, это был первый финал с 2007 года.

Месси в 2022 году впервые стал чемпионом мира с командой Аргентины, а в 2005-м выиграл молодежное мировое первенство, где стал лучшим бомбардиром.