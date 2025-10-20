 Перейти к основному контенту
Сын легенды сборной Англии разбился насмерть на тракторе в 21 год

Сын легенды сборной Англии Стюарта Пирса разбился насмерть на тракторе в 21 год
21-летний сын Стюарта Пирса Харли попал в ДТП на тракторе 16 октября и погиб. Пирс-старший провел 78 матчей за сборную Англии и был ее временным тренером в 2012-м
Стюарт Пирс
Стюарт Пирс (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Харли Пирс, сын бывшего футболиста и тренера сборной Англии Стюарта Пирса, погиб в ДТП, когда управлял трактором, пишет Би-би-си.

В полиции сообщили, что авария произошла на прошлой неделе в графстве Глостершир, в ней участвовало только одно транспортное средство.

У 21-летнего Харли Пирса была своя сельскохозяйственная компания. Daily Mail пишет, что погибший мог не справиться с управлением из-за лопнувшей шины и умер на месте.

Пирс провел 78 матчей за сборную Англии в 1987–1999 годах. На клубном уровне выступал за такие команды, как «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Был тренером молодежной и олимпийской сборной, исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Англии (в 2012 году).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
сборная Англии по футболу
