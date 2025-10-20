 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Аутсайдер КХЛ сообщил об уходе спортивного директора

«Лада» объявила об уходе Гомоляко с поста спортивного директора
Сергей Гомоляко, с мая занимавший должность спортдиректора в «Ладе», ушел из клуба по семейным обстоятельствам. «Лада» занимает 20-е место среди 22 команд лиги
Валерий Каменский и Сергей Гомоляко (слева направо)
Валерий Каменский и Сергей Гомоляко (слева направо) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сергей Гомоляко ушел с поста спортивного директора «Лады» по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба КХЛ.

Гендиректор «Лады» Александр Харламов рассказал, что Гомоляко еще две недели назад попросил расторгнуть с ним контракт.

Гомоляко занимал этот пост с мая.

«Лада» занимает 20-е место в сводной таблице КХЛ среди 22 клубов. У тольяттинской команды только четыре победы в 17 играх на старте сезона.

Гомоляко большую часть игровой карьеры провел в системе «Трактора» и «Металлурге», дважды выиграл с магнитогорским клубом Евролигу. После окончания спортивной карьеры работал в тренерских штабах «Витязя», «Автомобилиста» и «Металлурга».

