Кьеллини усомнился, что лучший бомбардир РПЛ подойдет Серии А из-за цены

Кьеллини: не думаю, что Батраков подходит для итальянского футбола
Кьеллини заявил, что слышал о хорошей игре Батракова, но у него высокая цена. Агент футболиста Кузьмичев считает, что в «Ювентусе» могут просто захотеть поторговаться
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил, что стиль игры лучшего бомбардира РПЛ Алексея Батракова может не подойти Серии А. Об этом девятикратный чемпион Италии в составе туринского клуба сказал «Матч ТВ».

У Батракова в 16 матчах сезона 12 голов (в том числе 10 в РПЛ) и три результативные передачи.

«Слышал, что он очень хорош, но сейчас я не думаю, что он хорошо подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник, который за него просят», — сказал Кьеллини.

Агент Батракова Владимир Кузьмичев, комментируя слова Кьеллини, допустил, что это может быть «определенная стратегия» на случай, если игроком всерьез заинтересуются. «Сказать это, чтобы попытаться торговаться. Абсолютно рабочее заявление», — добавил Кузьмичев.

Ранее агент Батракова говорил, что в этом сезоне выкупить хавбека у «Локомотива» нельзя по условиям контракта, но в случае интереса таких крупных клубов, как «Ювентус» или ПСЖ, удастся договориться.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Ювентус Алексей Батраков ФК Локомотив Москва
