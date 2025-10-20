Капитан «Авангарда» повторил рекорд КХЛ по числу наград лучшему игроку

В число лучших игроков недели вошли вратарь «Амура» Дорожко, защитник «Авангарда» Шарипзянов, форвард «Нефтехимика» Точилкин и 21-летний хоккеист «Северстали» Квочко

Дамир Шарипзянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов в девятый раз в карьере был признан лучшим защитником недели в КХЛ. Он повторил достижение рекордсмена турнира по числу номинаций Кевина Даллмэна, который завершил карьеру в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Шарипзянов в трех матчах недели забросил две шайбы и сделал две передачи.

Среди вратарей лучшим признали Максима Дорожко, который помог хабаровскому «Амуру» выиграть два матча, а еще в одном взять очки. Против тольяттинской «Лады» (3:0) Дорожко сыграл на ноль.

Лучшим нападающим недели стал Герман Точилкин из нижнекамского «Нефтехимика» — у него победный буллит в ворота петербургского СКА (3:2) и по дублю в матчах с минским «Динамо» (4:3 после овертайма) и «Металлургом» (6:9).

21-летний форвард череповецкой «Северстали» Илья Квочко впервые стал лучшим новичком. Он забросил две шайбы (в том числе победную «Локомотиву» — 4:3) в трех матчах.