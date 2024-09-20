 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лучший игрок НБА 2023 года подписал новый контракт на $192,9 млн

Звезда НБА Эмбиид подписал новый контракт с «Филадельфией» на $192,9 млн
Олимпийский чемпион Парижа Джоэл Эмбиид останется в «Филадельфии» минимум до конца сезона 2028/29
Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Центровой Джоэл Эмбиид, самый ценный игрок сезона 2022/23 в НБА, подписал новый многолетний контракт с «Филадельфией Севенти Сискерс». Об этом сообщается на сайте НБА.

Условия соглашения не уточняются. ESPN пишет, что это трехлетний контракт на максимальную сумму в $192,9 млн, который начнет действовать с сезона 2026/27. У 30-летнего Эмбиида остается еще два года по нынешнему соглашению, по которому он заработает $106,6 млн.

Эмбиид является одним из самых доминирующих центровых в современной истории НБА. В среднем за карьеру он набирает 27,9 очка за матч — четвертый результат после Майкла Джордана, Уилта Чемберлена и Луки Дончича.

В прошлом сезоне Эмбиид в среднем набирал 34,7 очка, но не сыграл достаточно матчей (только 39), чтобы претендовать на звание MVP сезона.

Уроженец Камеруна в прошлом году решил играть за сборную США и завоевал с командой золото на Олимпийских играх в Париже.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Филадельфия Севенти Сискерс
Материалы по теме
Пролежавшую 60 лет в шкафу редкую карточку звезды НБА продали за $1,7 млн
Спорт
НБА согласовала сделку по показу матчей лиги за рекордные $76 млрд
Спорт
«Бостон» вновь стал чемпионом НБА и установил рекорд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 17:42
Хинштейн сообщил об освобождении из СИЗО контрактника из МолдавииПолитика, 20:33
Путин назначил Медведева главой комиссии по набору контрактников в армиюПолитика, 20:21
ЦАХАЛ объявила о ликвидации командующего операциями «Хезболлы»Политика, 19:58
Сахар подорожал до пика за 7 месяцев на опасениях о поставках из БразилииИнвестиции, 19:56
В Ливане сообщили о гибели 12 человек при ударе Израиля по БейрутуПолитика, 19:53
Легенды ЦСКА обыграли легенд «Зенита» в матче памяти Павла СадыринаСпорт, 19:47
В Москве появятся новые участки с «турборазметкой». Как она работаетАвто, 19:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тарасова назвала избалованными российских футболистовСпорт, 19:39
Цены на золото превысили $2650 за унцию и обновили исторический максимумИнвестиции, 19:31
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. ИнфографикаПолитика, 19:30
Белый дом отверг неизбежность войны Израиля с «Хезболлой»Политика, 19:27
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»Политика, 19:24
Глава патриаршей комиссии поддержал запрет на теорию Дарвина в учебникахПолитика, 19:09
Лучший игрок НБА 2023 года подписал новый контракт на $192,9 млнСпорт, 19:09