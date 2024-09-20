Лучший игрок НБА 2023 года подписал новый контракт на $192,9 млн

Олимпийский чемпион Парижа Джоэл Эмбиид останется в «Филадельфии» минимум до конца сезона 2028/29

Джоэл Эмбиид (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Центровой Джоэл Эмбиид, самый ценный игрок сезона 2022/23 в НБА, подписал новый многолетний контракт с «Филадельфией Севенти Сискерс». Об этом сообщается на сайте НБА.

Условия соглашения не уточняются. ESPN пишет, что это трехлетний контракт на максимальную сумму в $192,9 млн, который начнет действовать с сезона 2026/27. У 30-летнего Эмбиида остается еще два года по нынешнему соглашению, по которому он заработает $106,6 млн.

Эмбиид является одним из самых доминирующих центровых в современной истории НБА. В среднем за карьеру он набирает 27,9 очка за матч — четвертый результат после Майкла Джордана, Уилта Чемберлена и Луки Дончича.

В прошлом сезоне Эмбиид в среднем набирал 34,7 очка, но не сыграл достаточно матчей (только 39), чтобы претендовать на звание MVP сезона.

Уроженец Камеруна в прошлом году решил играть за сборную США и завоевал с командой золото на Олимпийских играх в Париже.