Лучший игрок НБА 2023 года подписал новый контракт на $192,9 млн
Центровой Джоэл Эмбиид, самый ценный игрок сезона 2022/23 в НБА, подписал новый многолетний контракт с «Филадельфией Севенти Сискерс». Об этом сообщается на сайте НБА.
Условия соглашения не уточняются. ESPN пишет, что это трехлетний контракт на максимальную сумму в $192,9 млн, который начнет действовать с сезона 2026/27. У 30-летнего Эмбиида остается еще два года по нынешнему соглашению, по которому он заработает $106,6 млн.
Эмбиид является одним из самых доминирующих центровых в современной истории НБА. В среднем за карьеру он набирает 27,9 очка за матч — четвертый результат после Майкла Джордана, Уилта Чемберлена и Луки Дончича.
В прошлом сезоне Эмбиид в среднем набирал 34,7 очка, но не сыграл достаточно матчей (только 39), чтобы претендовать на звание MVP сезона.
Уроженец Камеруна в прошлом году решил играть за сборную США и завоевал с командой золото на Олимпийских играх в Париже.
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