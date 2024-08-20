 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Матч «Факела» в чемпионате России не стали переносить из Воронежа

Матч шестого тура РПЛ «Факел» — «Оренбург» не будет перенесен из Воронежа
На прошлой неделе «Факел» в Кубке России сыграл в Воронеже без зрителей, а матч РПЛ со «Спартаком» был перенесен в Москву. Игра с «Оренбургом» в шестом туре запланирована на 24 августа
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»

Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Оренбургом» не будет перенесен из Воронежа. Об этом «Матч ТВ» сообщили в оренбургском клубе.

«Нам поступило письмо, что матч с «Факелом» состоится в Воронеже», — рассказали в «Оренбурге».

На прошлой неделе губернатор Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в Воронежской области для обеспечения безопасности. В итоге домашний матч «Факела» 15 августа против тольяттинского «Акрона» в Кубке России прошел без зрителей, а игра пятого тура РПЛ против «Спартака» была перенесена в Москву (команды обменялись домашними матчами).

Матч шестого тура РПЛ «Факел» — «Оренбург» запланирован на 24 августа.

Воронежская область напрямую не граничит с Украиной, но периодически подвергается атакам беспилотников. Меры безопасности в регионе были ужесточены после того, как 6 августа в соседнюю Курскую область вошли подразделения ВСУ.

Бизнес ухудшил оценки условий кредитования до антирекорда

Россияне назвали достойный размер оплаты труда

«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева

Предприниматели рассказали о новой проблеме с платежами из России в Китае

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Адвокат заявил о поддельной подписи генерала Попова на документах в деле

NASA обнаружило загадочный объект, который движется с огромной скоростью

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Факел ФК Оренбург
Материалы по теме
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки дронов
Политика
Матч «Факела» со «Спартаком» перенесли из Воронежа в Москву
Спорт
Воронежскую область ночью атаковали более 35 БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России. ВидеоПолитика, 16:51
Алаудинов назвал цель атаки ВСУ на мосты в Курской областиПолитика, 16:50
МПК прокомментировал недопуск российских журналистов на ПаралимпиадуСпорт, 16:49
ФСБ завела дело о госизмене против ученого из-за DDoS-атакПолитика, 16:46
У границы с Белоруссией Литва начала строить базу для бригады бундесвераПолитика, 16:42
Уоррен Баффет продал акции Bank of America ещё на $550 млнИнвестиции, 16:42
Матч «Факела» в чемпионате России не стали переносить из ВоронежаСпорт, 16:41
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Число вышедших на свободу фигурантов дела Абызова достигло пятиОбщество, 16:34
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКСПолитика, 16:31
Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю на 31,4%Общество, 16:29
Дочерняя компания Газпромбанка «Инфраструктура ГЧП» поменяла названиеПресс-релиз, 16:24
«ТКС Холдинг» анонсировал план объявить квартальные дивиденды в 2024 годуИнвестиции, 16:19
Paramount получила новое предложение о покупке на $4,3 млрдЭкономика, 16:07
В РПЦ сочли новый закон о церкви на Украине актом «расправы»Политика, 16:07