Матч шестого тура РПЛ «Факел» — «Оренбург» не будет перенесен из Воронежа

Матч «Факела» в чемпионате России не стали переносить из Воронежа

На прошлой неделе «Факел» в Кубке России сыграл в Воронеже без зрителей, а матч РПЛ со «Спартаком» был перенесен в Москву. Игра с «Оренбургом» в шестом туре запланирована на 24 августа

Фото: телеграм-канал ФК «Факел»

Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Оренбургом» не будет перенесен из Воронежа. Об этом «Матч ТВ» сообщили в оренбургском клубе.

«Нам поступило письмо, что матч с «Факелом» состоится в Воронеже», — рассказали в «Оренбурге».

На прошлой неделе губернатор Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в Воронежской области для обеспечения безопасности. В итоге домашний матч «Факела» 15 августа против тольяттинского «Акрона» в Кубке России прошел без зрителей, а игра пятого тура РПЛ против «Спартака» была перенесена в Москву (команды обменялись домашними матчами).

Матч шестого тура РПЛ «Факел» — «Оренбург» запланирован на 24 августа.

Воронежская область напрямую не граничит с Украиной, но периодически подвергается атакам беспилотников. Меры безопасности в регионе были ужесточены после того, как 6 августа в соседнюю Курскую область вошли подразделения ВСУ.