Матч «Факела» в чемпионате России не стали переносить из Воронежа
Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Оренбургом» не будет перенесен из Воронежа. Об этом «Матч ТВ» сообщили в оренбургском клубе.
«Нам поступило письмо, что матч с «Факелом» состоится в Воронеже», — рассказали в «Оренбурге».
На прошлой неделе губернатор Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в Воронежской области для обеспечения безопасности. В итоге домашний матч «Факела» 15 августа против тольяттинского «Акрона» в Кубке России прошел без зрителей, а игра пятого тура РПЛ против «Спартака» была перенесена в Москву (команды обменялись домашними матчами).
Матч шестого тура РПЛ «Факел» — «Оренбург» запланирован на 24 августа.
Воронежская область напрямую не граничит с Украиной, но периодически подвергается атакам беспилотников. Меры безопасности в регионе были ужесточены после того, как 6 августа в соседнюю Курскую область вошли подразделения ВСУ.
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