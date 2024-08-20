Мирра Андреева и Диана Шнайдер поднялись в рейтинге WTA
Российская спортсменка Диана Шнайдер поднялись в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список опубликован на официальном сайте организации.
Шнайдер переместилась с 20-й на 18-ю строчку. Также россиянка Мирра Андреева поднялась с 24‑й на 21‑ю позицию.
На прошлой неделе Шнайдер дошла до третьего круга турнира категории WTA 1000 в Цинциннати, а Андреева — до четвертьфинала. Победу на турнире в Цинциннати одержала белорусская спортсменка Арина Соболенко, которая поднялась на вторую строчку рейтинга.
Первое место занимает полька Ига Швёнтек, на второе место поднялась Арина Соболенко, тройку замыкает Кори Гауфф. Выше Шнайдер из россиянок находятся три спортсменки: Дарья Касаткина (12-е место), Анна Калинская (15-е место) и Людмила Самсонова (16-е место).
Рейтинг WTA от 20 августа:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10695 очков;
2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8016;
3 (2). Кори Гауфф (США) — 6743;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5931;
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5168;
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2973…
15 (15). Анна Калинская (Россия) — 2712;
16 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2610...
18 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 2385...
21 (24). Мирра Андреева (Россия) — 2183...
26 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1961...
30 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1763…
43 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1309;
44 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308...
79 (80). Анна Блинкова (Россия) — 861…
89 (89). Эрика Андреева (Россия) — 809…
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