«Рубин» уверенно стартовал в новом сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат»
Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Ахмат» со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забил Дардан Шабанхаджай (24-я минута) и Велдин Ходжа (51).
В матче Александр Сторожук дебютировал в качестве главного тренера «Ахмата». До этого специалист работал в «Арсенале» из Первой лиги с января 2023 года.
В прошлом сезоне «Рубин» финишировал седьмым, а «Ахмат» занял 14-е место. «Ахмат» остался в премьер-лиге, обыграв «Урал» в стыковых матчах со счетом 3:2 по сумме двух игр.
В следующем туре «Ахмат» 27 июля в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Рубин» в этот же день примет «Зенит».
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