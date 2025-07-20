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Спорт ,  
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«Рубин» уверенно стартовал в новом сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат»

«Рубин» уверенно обыграл «Ахмат» в первом туре РПЛ со счетом 2:0
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казанской команды
Фото: пресс-служба ФК «Рубин»
Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Ахмат» со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забил Дардан Шабанхаджай (24-я минута) и Велдин Ходжа (51).

В матче Александр Сторожук дебютировал в качестве главного тренера «Ахмата». До этого специалист работал в «Арсенале» из Первой лиги с января 2023 года.

В прошлом сезоне «Рубин» финишировал седьмым, а «Ахмат» занял 14-е место. «Ахмат» остался в премьер-лиге, обыграв «Урал» в стыковых матчах со счетом 3:2 по сумме двух игр.

В следующем туре «Ахмат» 27 июля в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Рубин» в этот же день примет «Зенит».

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Теги
Полина Мельникова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ахмат ФК Рубин Казань
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