У махачкалинского «Динамо» возникли сложности с вылетом из Москвы

Махачкалинское «Динамо» столкнулось с проблемами при вылете из Москвы

Из-за отмены и переноса авиарейсов у махачкалинского «Динамо» возникли сложности с вылетом из Москвы после матча со «Спартаком», который прошел 19 июля

Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Из-за отмены и переноса рейсов часть футболистов махачкалинского «Динамо» не смогла вовремя вылететь из Москвы. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Ранее о проблемах с вылетом команды из Москвы «Матч ТВ» информировал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

«Осталась третья группа — несколько футболистов и я. Должны были улететь в 15:30, но рейс отменили. Назначенный на 16:30 рейс перенесли на 17:05. Ждем посадку на самолет», — сказал Газизов.

В субботу, 19 июля, махачкалинское «Динамо» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло против «Спартака» в Москве. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

В следующем туре «Динамо» Махачкала 27 июля сыграет в гостях с «Оренбургом».