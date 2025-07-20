Махачкалинское «Динамо» столкнулось с проблемами при вылете из Москвы
Из-за отмены и переноса рейсов часть футболистов махачкалинского «Динамо» не смогла вовремя вылететь из Москвы. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Ранее о проблемах с вылетом команды из Москвы «Матч ТВ» информировал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.
«Осталась третья группа — несколько футболистов и я. Должны были улететь в 15:30, но рейс отменили. Назначенный на 16:30 рейс перенесли на 17:05. Ждем посадку на самолет», — сказал Газизов.
В субботу, 19 июля, махачкалинское «Динамо» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло против «Спартака» в Москве. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 1:0.
В следующем туре «Динамо» Махачкала 27 июля сыграет в гостях с «Оренбургом».
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