Буассон выиграла первый титул WTA в карьере на турнире в Гамбурге
Французская теннисистка, 63-я ракетка мира Лоис Буассон стала победительницей грунтового турнира категории WTA-250 в немецком Гамбурге.
В финале 22-летняя Буассон обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондарь, 77-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 50 минут. Несмотря на отставание в счете 0:4 и 2:5 в первом сете, Буассон смогла перехватить инициативу и выиграть пять геймов подряд.
22-летняя Буассон впервые в карьере играла в финале турнира WTA и завоевала первый титул. До этого в мае теннисистка впервые попала в основную сетку турнира «Большого шлема», на «Ролан Гаррос» она дошла до полуфинала.
Общий призовой фонд турнира составляет €275 тыс.
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