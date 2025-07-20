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Спорт ,  
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Буассон выиграла первый титул WTA в карьере на турнире в Гамбурге

Теннисистка Буассон взяла первый титул в карьере, выиграв на турнире WTA-250
В финале француженка Лоис Буассон обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондарь со счетом 7:5, 6:3
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Французская теннисистка, 63-я ракетка мира Лоис Буассон стала победительницей грунтового турнира категории WTA-250 в немецком Гамбурге.

В финале 22-летняя Буассон обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондарь, 77-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 50 минут. Несмотря на отставание в счете 0:4 и 2:5 в первом сете, Буассон смогла перехватить инициативу и выиграть пять геймов подряд.

22-летняя Буассон впервые в карьере играла в финале турнира WTA и завоевала первый титул. До этого в мае теннисистка впервые попала в основную сетку турнира «Большого шлема», на «Ролан Гаррос» она дошла до полуфинала.

Общий призовой фонд турнира составляет €275 тыс.

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