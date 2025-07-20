«Краснодар» начал сезон РПЛ с разгромной победы над «Пари НН»

«Краснодар» забил дважды за три минуты и разгромил «Пари НН» в первом туре РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0, «Краснодар» забил последние два гола за три минуты

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли «Пари НН» с крупным счетом 3:0 в выездном матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Диего Коста (40-я минута), Виктор Александров (65), Эдуард Сперицян (68).

Белорусский специалист Алексей Шпилевский дебютировал в этом матче в качестве главного тренера «Пари НН». Он возглавил клуб 16 июня, а до этого, с 2022 года, успешно тренировал кипрский «Арис», приведя его к чемпионству и завоеванию Суперкубка Кипра.

В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России впервые в своей истории. Несмотря на поражение от «Сочи» в стыковых матчах, «Пари НН» сохранил место в премьер-лиге благодаря отказу РФС в выдаче лицензии «Химкам» на сезон 2025/26.

В следующем туре «Пари НН» 25 июля в гостях сыграет с «Крыльями Советов», «Краснодар» днем позже примет московский «Локомотив».