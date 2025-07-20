Сборная Китая взяла золото в синхронном плавании на чемпионате мира в Сингапуре

Китайские синхронистки взяли золото на чемпионате мира в Сингапуре

Китайская сборная лидировала с результатом 348,4779 балла. Второе место заняла Япония, а третье — Испания

Фото: Quinn Rooney / Getty Images

Сборная Китая завоевала золото в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре.

Команда Китая набрала за выступление 348,4779 балла. Второй стала сборная Японии (334,7232), третьей — сборная Испании (321,1328).

Российские спортсмены не принимали участие в данном виде программы.

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

На чемпионате мира российские спортсмены соревнуются в нейтральном статусе, но в хайдайвинге и водном поло участия не принимают. Были допущены около 100 российских и белорусских спортсменов, выступающих в качестве представителей команд нейтральных атлетов «Б» (NAB) и нейтральных атлетов «А» (NAA).