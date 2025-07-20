Китайские синхронистки взяли золото на чемпионате мира в Сингапуре
Сборная Китая завоевала золото в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре.
Команда Китая набрала за выступление 348,4779 балла. Второй стала сборная Японии (334,7232), третьей — сборная Испании (321,1328).
Российские спортсмены не принимали участие в данном виде программы.
С 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
На чемпионате мира российские спортсмены соревнуются в нейтральном статусе, но в хайдайвинге и водном поло участия не принимают. Были допущены около 100 российских и белорусских спортсменов, выступающих в качестве представителей команд нейтральных атлетов «Б» (NAB) и нейтральных атлетов «А» (NAA).
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов