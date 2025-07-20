Бывший временный чемпион UFC Порье завершил карьеру после поражения

Дастин Порье проиграл Максу Холлоуэю единогласным решением судей. После поражения бывший временный чемпион UFC оставил перчатки в центре октагона, объявив о завершении карьеры

Дастин Порье (Фото: Jonathan Bachman / Getty Images)

Американский боец Дастин Порье уступил соотечественнику Максу Холлоуэю в бою за символический титул BMF («Самый опасный ублюдок UFC»). Турнир UFC 318 прошел в Новом Орлеане (США, штат Луизиана).

Поединок легкой весовой категории продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

После поражения Порье оставил перчатки в центре октагона, объявив о завершении карьеры.

Порье был первым соперником Холлоуэя в UFC. Ранее Порье дважды побеждал Холлоуэя — в 2012-м и 2019-м.

В 2019 году Порье был временным чемпионом UFC, также он трижды проиграл в чемпионских боях — Хабибу Нурмагомедову, Чарльзу Оливейре и Исламу Махачеву. На счету Порье 30 побед и десять поражений в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.