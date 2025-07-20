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Спорт ,  
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Кто стал самым дорогим футболистом РПЛ

Сперцян, Энрике и Жерсон — самые дорогие футболисты РПЛ со стоимостью €25 млн
Российская премьер-лига 2025/26 стартовала 18 июля. «РБК Спорт» изучил, кто является самым дорогим футболистом в чемпионате России
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Новый сезон чемпионата России стартовал 18 июля. В первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» примет калининградскую «Балтику». В межсезонье портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков российской лиги.

Кто стал самым дорогим игроком

Сразу пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ. Самыми дорогими футболистами РПЛ стали два бразильских футболиста «Зенита» Луис Энрике и Жерсон, а также капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян за последние полгода стал самым подорожавшим футболистом чемпионата России. Он прибавил в цене €5 млн, догнав по данному показателю Энрике. Армянский полузащитник по итогам сезона 2024/25 стал чемпионом России.

Бразилец Луис Энрике перешел в «Зенит» 20 января и успел провести за команду во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две передачи. Однако он после последнего обновления Transfermarkt не повысился в стоимости.

Также в тройку дорогих игроков лиги вошел новичок петербургского клуба Жерсон. Полузащитник сборной Бразилии 13 июля перешел в «Зенит», подписав соглашение до конца сезона 2029/30.

«Фламенго» 4 июля сообщил, что «Зенит» выплатил бразильскому клубу прописанные в контракте отступные за переход Жерсона — €25 млн.

Самые дорогие футболисты

  • Луис Энрике (€25 млн, «Зенит»)
  • Жерсон (€25 млн, «Зенит»)
  • Эдуард Сперцян (€25 млн, «Краснодар»)
  • Вендел (€18 млн, «Зенит»)
  • Константин Тюкавин (€16 млн, «Динамо»)
  • Манфред Угальде (€15 млн, «Спартак»)
  • Максим Глушенков (€14 млн, «Зенит»)
  • Эсикьель Барко (€14 млн, «Спартак»)
  • Лусиано Гонду (€12 млн, «Зенит»)
  • Алексей Батраков (€12 млн, «Локомотив»)
  • Бителло (€12 млн, «Динамо»)
  • Ливай Гарсия (€12 млн, «Спартак»)
  • Джон Кордоба (€12 млн, «Краснодар»)

Самые подорожавшие игроки

После победы в чемпионате России сразу четыре игрока вошли в топ-10 футболистов, которые подорожали в стоимости. Помимо Сперцяна рыночная стоимость увеличилась у вратаря Станислава Агкацева (+€2,5 млн, €7,5 млн), полузащитника Александра Черникова (+€2 млн, €8 млн) и Кевина Ленини (+€1,5 млн, €5 млн).

19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прибавил в цене €4 млн, до €8 млн. Также в тройку подорожавших игроков вошел полузащитник Алексей Батраков (+€3 млн, €12 млн).

Самые подешевевшие игроки

Самым подешевевшим игроком оказался спартаковец Ливай Гарсия, стоимость которого с €15 млн упала до €12 млн.

В пятерку подешевевших вошли форвард «Краснодара» Джон Кордоба (€12 млн), игроки «Зенита» Вендел (€18 млн) и Вильмар Барриос (€8 млн), а также перешедший из «Локомотива» в «Црвену Звезду» Наир Тикнизян (€4 млн), которые подешевели на €2 млн.

Кто стал самым дорогим футболистом РПЛ

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Руслан Алиев
Футбол футбольные трансферы Луис Энрике (футболист "Зенита") Жерсон Эдуард Сперцян Вендел Константин Тюкавин Манфред Угальде Максим Глушенков Эсекьель Барко Лусиано Гонду Алексей Батраков Бителло Ливай Гарсия Джон Кордоба ...
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