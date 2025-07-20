Сперцян, Энрике и Жерсон — самые дорогие футболисты РПЛ со стоимостью €25 млн

Кто стал самым дорогим футболистом РПЛ

Российская премьер-лига 2025/26 стартовала 18 июля. «РБК Спорт» изучил, кто является самым дорогим футболистом в чемпионате России

Эдуард Сперцян (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Новый сезон чемпионата России стартовал 18 июля. В первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» примет калининградскую «Балтику». В межсезонье портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков российской лиги.

Кто стал самым дорогим игроком

Сразу пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ. Самыми дорогими футболистами РПЛ стали два бразильских футболиста «Зенита» Луис Энрике и Жерсон, а также капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян за последние полгода стал самым подорожавшим футболистом чемпионата России. Он прибавил в цене €5 млн, догнав по данному показателю Энрике. Армянский полузащитник по итогам сезона 2024/25 стал чемпионом России.

Бразилец Луис Энрике перешел в «Зенит» 20 января и успел провести за команду во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две передачи. Однако он после последнего обновления Transfermarkt не повысился в стоимости.

Также в тройку дорогих игроков лиги вошел новичок петербургского клуба Жерсон. Полузащитник сборной Бразилии 13 июля перешел в «Зенит», подписав соглашение до конца сезона 2029/30.

«Фламенго» 4 июля сообщил, что «Зенит» выплатил бразильскому клубу прописанные в контракте отступные за переход Жерсона — €25 млн.

Самые дорогие футболисты Луис Энрике (€25 млн, «Зенит»)

Жерсон (€25 млн, «Зенит»)

Эдуард Сперцян (€25 млн, «Краснодар»)

Вендел (€18 млн, «Зенит»)

Константин Тюкавин (€16 млн, «Динамо»)

Манфред Угальде (€15 млн, «Спартак»)

Максим Глушенков (€14 млн, «Зенит»)

Эсикьель Барко (€14 млн, «Спартак»)

Лусиано Гонду (€12 млн, «Зенит»)

Алексей Батраков (€12 млн, «Локомотив»)

Бителло (€12 млн, «Динамо»)

Ливай Гарсия (€12 млн, «Спартак»)

Джон Кордоба (€12 млн, «Краснодар»)

Самые подорожавшие игроки

После победы в чемпионате России сразу четыре игрока вошли в топ-10 футболистов, которые подорожали в стоимости. Помимо Сперцяна рыночная стоимость увеличилась у вратаря Станислава Агкацева (+€2,5 млн, €7,5 млн), полузащитника Александра Черникова (+€2 млн, €8 млн) и Кевина Ленини (+€1,5 млн, €5 млн).

19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прибавил в цене €4 млн, до €8 млн. Также в тройку подорожавших игроков вошел полузащитник Алексей Батраков (+€3 млн, €12 млн).

Самые подешевевшие игроки

Самым подешевевшим игроком оказался спартаковец Ливай Гарсия, стоимость которого с €15 млн упала до €12 млн.

В пятерку подешевевших вошли форвард «Краснодара» Джон Кордоба (€12 млн), игроки «Зенита» Вендел (€18 млн) и Вильмар Барриос (€8 млн), а также перешедший из «Локомотива» в «Црвену Звезду» Наир Тикнизян (€4 млн), которые подешевели на €2 млн.