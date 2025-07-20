Кто стал самым дорогим футболистом РПЛ
Новый сезон чемпионата России стартовал 18 июля. В первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» примет калининградскую «Балтику». В межсезонье портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков российской лиги.
Кто стал самым дорогим игроком
Сразу пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ. Самыми дорогими футболистами РПЛ стали два бразильских футболиста «Зенита» Луис Энрике и Жерсон, а также капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян за последние полгода стал самым подорожавшим футболистом чемпионата России. Он прибавил в цене €5 млн, догнав по данному показателю Энрике. Армянский полузащитник по итогам сезона 2024/25 стал чемпионом России.
Бразилец Луис Энрике перешел в «Зенит» 20 января и успел провести за команду во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две передачи. Однако он после последнего обновления Transfermarkt не повысился в стоимости.
Также в тройку дорогих игроков лиги вошел новичок петербургского клуба Жерсон. Полузащитник сборной Бразилии 13 июля перешел в «Зенит», подписав соглашение до конца сезона 2029/30.
«Фламенго» 4 июля сообщил, что «Зенит» выплатил бразильскому клубу прописанные в контракте отступные за переход Жерсона — €25 млн.
Самые дорогие футболисты
- Луис Энрике (€25 млн, «Зенит»)
- Жерсон (€25 млн, «Зенит»)
- Эдуард Сперцян (€25 млн, «Краснодар»)
- Вендел (€18 млн, «Зенит»)
- Константин Тюкавин (€16 млн, «Динамо»)
- Манфред Угальде (€15 млн, «Спартак»)
- Максим Глушенков (€14 млн, «Зенит»)
- Эсикьель Барко (€14 млн, «Спартак»)
- Лусиано Гонду (€12 млн, «Зенит»)
- Алексей Батраков (€12 млн, «Локомотив»)
- Бителло (€12 млн, «Динамо»)
- Ливай Гарсия (€12 млн, «Спартак»)
- Джон Кордоба (€12 млн, «Краснодар»)
Самые подорожавшие игроки
После победы в чемпионате России сразу четыре игрока вошли в топ-10 футболистов, которые подорожали в стоимости. Помимо Сперцяна рыночная стоимость увеличилась у вратаря Станислава Агкацева (+€2,5 млн, €7,5 млн), полузащитника Александра Черникова (+€2 млн, €8 млн) и Кевина Ленини (+€1,5 млн, €5 млн).
19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прибавил в цене €4 млн, до €8 млн. Также в тройку подорожавших игроков вошел полузащитник Алексей Батраков (+€3 млн, €12 млн).
Самые подешевевшие игроки
Самым подешевевшим игроком оказался спартаковец Ливай Гарсия, стоимость которого с €15 млн упала до €12 млн.
В пятерку подешевевших вошли форвард «Краснодара» Джон Кордоба (€12 млн), игроки «Зенита» Вендел (€18 млн) и Вильмар Барриос (€8 млн), а также перешедший из «Локомотива» в «Црвену Звезду» Наир Тикнизян (€4 млн), которые подешевели на €2 млн.
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