Умер шестикратный чемпион мира по снукеру Рэй Риардон

Звезда снукера 1970-х Рэй Риардон умер на 92-м году жизни. Он шесть раз выиграл чемпионат мира и помог завоевать титул другой звезде снукера Ронни О'Салливану

Рэй Риардон (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Лучший снукерист в истории Уэльса, шестикратный чемпион мира Рэй Риардон умер в возрасте 91 года после борьбы с раком, сообщилаВсемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера.

Риардон шесть раз побеждал на чемпионатах мира в 1970–1978 годах, когда этот вид спорта стал популярным на телевидении.

В 1985-м валлиец, прозванный Дракулой за свою прическу, получил орден Британской империи, а в 2011-м его ввели в Зал славы снукера.

«Он был одной из самых популярных и харизматичных фигур своей эпохи, любим миллионами поклонников за его гениальность в игре и хорошее чувство юмора», — говорится в заявлении World Snooker.

Риардон завершил игровую карьеру в 1991-м в возрасте 58 лет. В 2004 году он был наставником другого выдающегося снукериста Ронни О'Салливана и помог ему завоевать титул чемпиона мира.