Выступающий за Италию россиянин Бедрин в 18 лет выиграл гонку в «Формуле-3»

Выступающий за Италию россиянин в 18 лет выиграл гонку в «Формуле-3»

Никита Бедрин после начала военной операции на Украине выступает под флагом Италии. Он выиграл спринт на этапе «Формулы-3» в Венгрии — это его первая победа в чемпионате, в котором он дебютировал в прошлом году

Никита Бедрин (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Российский пилот немецкой AIX Racing Никита Бедрин, выступающий с итальянской лицензией, выиграл первую гонку в «Формуле-3», победив в спринте на этапе в Венгрии.

Вторым на трассе «Хунгароринг», расположенной под Будапештом, финишировал партнер Бедрина по команде Тасанапол Интрапхувасак (Таиланд), третьим — швед Дино Беганович из лидирующей в турнире Prema Racing.

«Очень счастлив, стартовал со второго места и хорошо показал себя на первом круге, а затем сумел сохранить отрыв на протяжении всей гонки», — сказал Бедрин, которого цитирует пресс-служба соревнований.

Фото: Страница Formula 3 в X

Бедрину 18 лет, он родился в Белгороде, начинал карьеру в России в картинге, но потом переехал в Италию, выступал в «Формуле-4».

После начала военной операции на Украине Бедрин стал выступать под флагом Италии.

В «Формуле-3» выступает с прошлого года.

Немецкая AIX Racing идет девятой из десяти команд чемпионата, Бедрин — 17-й в зачете пилотов.