Выступающий за Италию россиянин в 18 лет выиграл гонку в «Формуле-3»
Российский пилот немецкой AIX Racing Никита Бедрин, выступающий с итальянской лицензией, выиграл первую гонку в «Формуле-3», победив в спринте на этапе в Венгрии.
Вторым на трассе «Хунгароринг», расположенной под Будапештом, финишировал партнер Бедрина по команде Тасанапол Интрапхувасак (Таиланд), третьим — швед Дино Беганович из лидирующей в турнире Prema Racing.
«Очень счастлив, стартовал со второго места и хорошо показал себя на первом круге, а затем сумел сохранить отрыв на протяжении всей гонки», — сказал Бедрин, которого цитирует пресс-служба соревнований.
Бедрину 18 лет, он родился в Белгороде, начинал карьеру в России в картинге, но потом переехал в Италию, выступал в «Формуле-4».
После начала военной операции на Украине Бедрин стал выступать под флагом Италии.
В «Формуле-3» выступает с прошлого года.
Немецкая AIX Racing идет девятой из десяти команд чемпионата, Бедрин — 17-й в зачете пилотов.
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