Соболенко победила Рыбакину в Берлине, отыграв четыре матчбола
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/2 финала турнира WTA в Берлине.
В 1/4 финала 27-летняя Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, 11-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).
На решающем тай-брейке Соболенко уступала 2:6, отыграв четыре матчбола.
В личных встречах у Соболенко и Рыбакиной счет стал 7–4 в пользу белоруски.
В полуфинале Соболенко сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.
Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.
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