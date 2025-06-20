Соболенко вышла в полуфинал в Берлине, отыграв четыре матчбола у Рыбакиной

Соболенко победила Рыбакину в Берлине, отыграв четыре матчбола

Первая ракетка мира победила в 1/4 финала представительницу Казахстана, уступая со счетом 2:6 на тай-брейке в третьем сете

Арина Соболенко (Фото: Andreas Gora / dpa / Global Look Press)

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/2 финала турнира WTA в Берлине.

В 1/4 финала 27-летняя Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, 11-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).

На решающем тай-брейке Соболенко уступала 2:6, отыграв четыре матчбола.

В личных встречах у Соболенко и Рыбакиной счет стал 7–4 в пользу белоруски.

В полуфинале Соболенко сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.

Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.