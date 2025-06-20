Стал известен календарь РПЛ на новый сезон

«Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 1-м туре РПЛ нового сезона

Первый тур пройдет с 18 по 21 июля. Чемпион РПЛ «Краснодар» в гостях встретится с «Пари НН», «Зенит» примет «Ростов», московское «Динамо» дома сыграет с «Балтикой»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем сайте календарь на сезон 2025/26.

Первый тур пройдет с 18 по 21 июля. В нем сыграют:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов»;

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала);

«Динамо» (Москва) — «Балтика» (Калининград);

«Локомотив» (Москва) — «Сочи»;

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань);

«Торпедо» (Москва) — ЦСКА (Москва);

«Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;

«Акрон» (Тольятти) — «Крылья Советов» (Самара).

Точная разбивка матчей по датам будет известна позднее.

Завершится сезон 17 мая 2026 года.

В прошедшем сезоне чемпионом РПЛ впервые стал «Краснодар».