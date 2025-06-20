«Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 1-м туре РПЛ нового сезона
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем сайте календарь на сезон 2025/26.
Первый тур пройдет с 18 по 21 июля. В нем сыграют:
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов»;
- «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала);
- «Динамо» (Москва) — «Балтика» (Калининград);
- «Локомотив» (Москва) — «Сочи»;
- «Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань);
- «Торпедо» (Москва) — ЦСКА (Москва);
- «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;
- «Акрон» (Тольятти) — «Крылья Советов» (Самара).
Точная разбивка матчей по датам будет известна позднее.
Завершится сезон 17 мая 2026 года.
В прошедшем сезоне чемпионом РПЛ впервые стал «Краснодар».
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