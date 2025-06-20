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«Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 1-м туре РПЛ нового сезона

Стал известен календарь РПЛ на новый сезон
Первый тур пройдет с 18 по 21 июля. Чемпион РПЛ «Краснодар» в гостях встретится с «Пари НН», «Зенит» примет «Ростов», московское «Динамо» дома сыграет с «Балтикой»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем сайте календарь на сезон 2025/26.

Первый тур пройдет с 18 по 21 июля. В нем сыграют:

  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов»;
  • «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала);
  • «Динамо» (Москва) — «Балтика» (Калининград);
  • «Локомотив» (Москва) — «Сочи»;
  • «Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань);
  • «Торпедо» (Москва) — ЦСКА (Москва);
  • «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;
  • «Акрон» (Тольятти) — «Крылья Советов» (Самара).

Точная разбивка матчей по датам будет известна позднее.

Завершится сезон 17 мая 2026 года.

В прошедшем сезоне чемпионом РПЛ впервые стал «Краснодар».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ)
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