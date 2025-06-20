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Пропустивший два сезона звезда НХЛ Тэйвз подпишет контракт с «Виннипегом»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли решил вернуться в НХЛ в 37 лет
Джонатан Тэйвз
Джонатан Тэйвз (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз, который пропустил два последних сезона из-за проблем со здоровьем, будет играть за «Виннипег Джетс». Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

37-летний уроженец Виннипега всю карьеру в НХЛ (2007–2023) провел в «Чикаго Блэкхокс». Он выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015), приз лучшему игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» (2010), приз лучшему форварду оборонительного плана «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (2013), шесть раз участвовал в Матчах звезд НХЛ.

Со сборной Канады Тэйвз завоевал два золота на Олимпийских играх (2010, 2014), золото (2017) и серебро (2008) на чемпионатах мира, золото Кубка мира (2016).

По правилам НХЛ Тэйвз, который находится в статусе неограниченно свободного агента, не может подписать контракт до 1 июля, но может дать устное обязательство.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Виннипег Джетс Джонатан Тэйвз
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