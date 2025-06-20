Пропустивший два сезона звезда НХЛ Тэйвз подпишет контракт с «Виннипегом»
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз, который пропустил два последних сезона из-за проблем со здоровьем, будет играть за «Виннипег Джетс». Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ.
37-летний уроженец Виннипега всю карьеру в НХЛ (2007–2023) провел в «Чикаго Блэкхокс». Он выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015), приз лучшему игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» (2010), приз лучшему форварду оборонительного плана «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (2013), шесть раз участвовал в Матчах звезд НХЛ.
Со сборной Канады Тэйвз завоевал два золота на Олимпийских играх (2010, 2014), золото (2017) и серебро (2008) на чемпионатах мира, золото Кубка мира (2016).
По правилам НХЛ Тэйвз, который находится в статусе неограниченно свободного агента, не может подписать контракт до 1 июля, но может дать устное обязательство.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов