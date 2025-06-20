Бывший капитан «Спартака» продолжит карьеру в Турции
Защитник Георгий Джикия близок к переходу в турецкий «Антальяспор». Об этом сообщили «Чемпионат» и Sport24.
Отмечается, что в начале следующей недели 31-летний Джикия пройдет медосмотр и должен подписать контракт сроком на два года.
«Ситуация очень простая — мы ведем переговоры в том числе с турецкими клубами, о чем я говорил ранее. Говорить сейчас о каком‑то конкретном клубе до того момента, пока не подпишем контракт, не хотелось бы», — сказал «Матч ТВ» агент футболиста Владимир Кузьмичев.
В прошлом сезоне бывший защитник сборной России выступал в подмосковных «Химках», где провел 19 матчей и отметился результативными действиями.
Ранее Джикия играл в московском «Спартаке», где был капитаном, в «Амкаре», «Химике» (Дзержинск), нальчикском «Спартаке» и «Локомотиве-2». Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).
В составе сборной России Джикия провел 44 матча и забил два гола.
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