«Спартак» подписал контракт с трехкратным финалистом Кубка Гагарина
Нападающий Никита Коростелев перешел в «Спартак». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 28-летним хоккеистом составил два года.
По ходу минувшего сезона форвард перешел из «Северстали» в «Трактор», став финалистом Кубка Гагарина в третий раз в карьере — за 71 матч чемпионата и плей-офф на счету игрока 20 шайб и 38 очков.
Ранее Коростелев выходил в финал Кубка Гагарина с ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». В 2023 году форвард участвовал в Матче звезд КХЛ.
В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Спартак» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».
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