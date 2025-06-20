«Спартак» подписал контракт с трехкратным финалистом Кубка Гагарина

Срок соглашения с Никитой Коростелевым, который прошлый сезон заканчивал в «Тракторе», составил два года

Никита Коростелев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Нападающий Никита Коростелев перешел в «Спартак». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 28-летним хоккеистом составил два года.

По ходу минувшего сезона форвард перешел из «Северстали» в «Трактор», став финалистом Кубка Гагарина в третий раз в карьере — за 71 матч чемпионата и плей-офф на счету игрока 20 шайб и 38 очков.

Ранее Коростелев выходил в финал Кубка Гагарина с ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». В 2023 году форвард участвовал в Матче звезд КХЛ.

В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Спартак» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».