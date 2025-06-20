Тренер вратарей сборной России Кафанов покинул «Ростов»
Виталий Кафанов покинул тренерский штаб «Ростова». Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.
«Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова». <...> Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове», — сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.
Кафанову 65 лет, в «Ростове» он работал в 2015–2017 годах (в тренерском штабе Курбана Бердыева), вернулся в 2019-м (вошел в штаб Валерия Карпина).
Карпин покинул «Ростов» в феврале, а сейчас возглавляет московское «Динамо», совмещая это с постом главного тренера сборной России.
Кафанов с июля 2021 года занимает пост тренера вратарей национальной команды.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов