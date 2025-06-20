Тренер вратарей сборной России Кафанов покинул «Ростов»

Виталий Кафанов работал в «Ростове» в 2015–2017 годах, вернулся в 2019-м

Виталий Кафанов (Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»)

Виталий Кафанов покинул тренерский штаб «Ростова». Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

«Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова». <...> Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове», — сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

Кафанову 65 лет, в «Ростове» он работал в 2015–2017 годах (в тренерском штабе Курбана Бердыева), вернулся в 2019-м (вошел в штаб Валерия Карпина).

Карпин покинул «Ростов» в феврале, а сейчас возглавляет московское «Динамо», совмещая это с постом главного тренера сборной России.

Кафанов с июля 2021 года занимает пост тренера вратарей национальной команды.