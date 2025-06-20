Трехкратная чемпионка мира Сакамото завершит карьеру после Олимпиады

По словам японской фигуристки, которая является бронзовой призеркой Игр-2022, она хочет закончить карьеру в 26 лет

Каори Сакамото (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото заявила, что завершит карьеру после Олимпийских игр 2026 года.

«Я чувствую, что мне осталось меньше года. На следующих Олимпийских играх мне будет 29, так что участие в них исключено. Я постараюсь завершить карьеру, когда мне исполнится 26», — цитирует Сакамото Reuters.

25-летняя Сакамото выиграла три последних чемпионата мира в одиночном катании, повторив рекорд американки Пегги Флеминг (1966–1968). При этом российские спортсменки из-за отстранения не участвовали в этих турнирах.

Олимпиада в Милане и Кортина‑д'Ампеццо станет третьей в карьере Сакамото. Она стала шестой в Пхёнчхане и завоевала бронзу на Играх 2022 года в Пекине.