Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон 2024/25

Первый тур чемпионата страны нового сезона будет сыгран с 19 по 22 июля. Групповой этап Кубка России в «пути РПЛ» стартует 30 июля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская премьер-лиги (РПЛ) на своем сайте опубликовала календарь на сезон 2024/25.

Первый тур будет сыгран с 19 по 22 июля. В нем сыграют:

«Ростов» — ЦСКА

«Крылья Советов» — «Зенит»

«Динамо» — «Факел»

«Локомотив» — «Акрон»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Пари НН» — «Рубин»

«Оренбург» — «Спартак»

«Химки» — «Динамо» (Махачкала)

Первый матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится в 6-м туре (23–26 августа).

Последний тур (18-й) перед зимней паузой пройдет с 6 по 9 декабря. Возобновится чемпионат 28 февраля.

Последний, 30-й тур будет сыгран 24 мая.

Кроме того, РФС опубликовал календарь Кубка России в «пути РПЛ». Матчи первого тура пройдут 30 июля — 1 августа. В группе А встретятся московские «Спартак» и «Динамо», в группе В — «Локомотив» и «Ростов», а в группе С — «Краснодар» и ЦСКА.