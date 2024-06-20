Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон 2024/25
Российская премьер-лиги (РПЛ) на своем сайте опубликовала календарь на сезон 2024/25.
Первый тур будет сыгран с 19 по 22 июля. В нем сыграют:
- «Ростов» — ЦСКА
- «Крылья Советов» — «Зенит»
- «Динамо» — «Факел»
- «Локомотив» — «Акрон»
- «Ахмат» — «Краснодар»
- «Пари НН» — «Рубин»
- «Оренбург» — «Спартак»
- «Химки» — «Динамо» (Махачкала)
Первый матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится в 6-м туре (23–26 августа).
Последний тур (18-й) перед зимней паузой пройдет с 6 по 9 декабря. Возобновится чемпионат 28 февраля.
Последний, 30-й тур будет сыгран 24 мая.
Кроме того, РФС опубликовал календарь Кубка России в «пути РПЛ». Матчи первого тура пройдут 30 июля — 1 августа. В группе А встретятся московские «Спартак» и «Динамо», в группе В — «Локомотив» и «Ростов», а в группе С — «Краснодар» и ЦСКА.
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