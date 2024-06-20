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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Двукратная чемпионка по велогонкам пропустит ОИ из-за двойного перелома

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Олимпиада-2024 в Париже
Британская спортсменка Кэти Арчибальд не поедет в Париж из-за того, что споткнулась о ступеньку в собственном саду
Британская велогонщица Кэти Арчибальд
Британская велогонщица Кэти Арчибальд (Фото: Global Look Press)

Двукратная олимпийская чемпионка по трековым велогонкам Кэти Арчибальд пропустит предстоящие Игры в Париже из-за несчастного случая в собственном саду. Британка получила тяжелые травмы, споткнувшись о ступеньку, сообщает Би-би-си.

«Я споткнулась о ступеньку в саду и каким-то образом умудрилась вывихнуть лодыжку, сломать большеберцовую и малоберцовую кости, а также порвать две связки. Какого черта», — заявила Арчибальд.

По словам 30-летней спортсменки, это произошло во вторник, 18 июня, и с тех пор она находится в «режиме принцессы». В среду ей сделали операцию по соединению отломков костей и прикреплению связок. Арчибальд предполагает, что в скором времени ее отпустят домой.

Велосипедистка выразила большую благодарность всему медицинскому персоналу Королевского госпиталя Манчестера, а также принесла извинения болельщикам и товарищам по сборной в связи с тем, что ей придется пропустить Олимпийские игры в Париже.

Кэти Арчибальд — многократный призер международных турниров по различным дисциплинам трекового велоспорта. Среди ее главных достижений: золотая медаль в командной гонке преследования на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также «золото» в гонках на выносливость по итогам Олимпиады в Токио.

Ранее стало известно, что российский велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпийских играх. Решение спортсмен объяснил плотным календарем по гонкам за свою профессиональную команду. Власов стал единственным российским велосипедистом, который получил допуск Международного олимпийского комитета на соревнования в шоссейных гонках среди мужчин.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
велогонки Олимпиада-2024 травма Кэти Арчибальд

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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