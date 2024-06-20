Умер призер Олимпийских игр советский шпажист Гурам Костава

Коставе было 87 лет. В активе фехтовальщика также две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира

Фото: Alex Pantling / Getty Images

Призер Олимпийских игр по фехтованию на шпагах в составе сборной СССР Гурам Костава скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации фехтования России.

Причина смерти не уточняется.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям Гурама Георгиевича. Светлая память», — говорится в сообщении.

На счету Коставы было две бронзовые медали Олимпийских игр: 1960 года — в командном турнире, 1964-го — в личном. Он также дважды побеждал на чемпионатах мира (1961, 1967), был серебряным (1959, 1966) и бронзовым (1963, 1965, 1965) призером.