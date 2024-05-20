Чемпионство решится в финале. Главные итоги тура РПЛ

«Динамо» лидирует в таблице, а «Зенит» и «Краснодар» одержали по победе, продолжая борьбу за золотые медали чемпионата России. Итоги 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

«Динамо» в лидерах

Футболисты московского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 4:1 в домашнем матче. В составе победителей голы забили Фабиан Бальбуэна (29-я и 58-я минуты), Бителло (76) и Муми Нгамалё (90+3).

Победная серия «Динамо» в РПЛ достигла шести матчей, «бело-голубые» повторили свой рекорд. Кроме того, «Динамо» забивает в 17 матчах РПЛ подряд, в последний раз у них была серия лучше в 1994 году (19 матчей — клубный рекорд).

Бальбуэна стал первым центральным защитником «Динамо» с дублем в матче РПЛ со времен Виталия Дьякова против «Локомотива» в 2015 году; «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Команда Марцела Лички могла стать чемпионом уже в этом туре, если бы «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки.

У проигравших отличился Юрий Горшков (40-я) прямым ударом со штрафного. Он стал первым игроком в этом сезоне РПЛ, забившим со штрафных два гола. Последним защитником, забивавшим два или более мячей со штрафных за сезон, был Ярослав Ракицкий (три гола, 2018/19).

«Краснодар» и «Зенит» сохранили шансы на чемпионство

«Зенит» разгромил в Грозном «Ахмат» со счетом 1:5 благодаря пяти голам Матео Кассьеры. Колумбиец оформил первый пента-трик в чемпионатах России с 1998 года. Петербургский клуб прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и сохранил отставание на два очка от лидирующего «Динамо» перед последним туром, занимая второе место в турнирной таблице с 54 очками.

Футболисты «Краснодара» вырвали победу в матче с «Сочи» (3:2) и сохранили шансы на чемпионство. Счет в матче открыл игрок «Краснодара» Никита Кривцов (5-я минута), однако позже дублем у хозяев отметился Сауль Гуарирапа (43, 73-я).

На 85-й минуте «Краснодару» удалось сравнять счет благодаря реализованному пенальти Эдуарда Сперцяна, а уже на 91-й минуте вырваться вперед после гола Мозеса Кобнана.

«Краснодар» забил первый гол в четырех последних матчах. Подопечные Мурада Мусаева набрали 53 очка, занимая третью строчку, уступая лидирующему «Динамо» три очка.

Борьба за выживание

«Сочи» после поражения от «Краснодара» с 23 очками расположился на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. После этого поражения команда, которая еще в сезоне 2021/22 завоевала серебряные медали, потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Балтика» не смогла набрать очки в матче против «Ростова» (1:2) и с 23 очками осталась в зоне вылета РПЛ, занимая 15-ю строчку и отставая на три балла от зоны стыковых матчей.

«Урал» и «Оренбург», занимающие 11-е и 12-е места соответственно, встретились в очном матче за борьбу, чтобы не попасть в зону стыковых игр. Встреча завершилась с ничейным счетом 3:3, на счету клубов по 30 очков и один балл от зоны стыков.

Воронежский «Факел» не смог победить «Локомотив», оставшись на 13-й строчке (29 очков), а «Нижний Новгород» (29), занимающий 14-е место, поборется за сохранение прописки в РПЛ в матче с ЦСКА 20 мая.