Гол на последних секундах принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов»
Футболисты самарских «Крыльев Советов» проиграли калининградской «Балтике» со счетом 1:2 в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев счет открыл Анхело Энрикес (85-я минута). Гости сравняли в компенсированное ко второму тайму время — гол забил Амар Рахманович (90+2, с пенальти). Но победу калининградцам на последних секундах принес Дмитрий Рыбчинский (90+6).
Форвард сборной Чили Энрикес, который в 2012–2015 годах числился в составе «Манчестер Юнайтед», выступает за «Балтику» с лета 2023-го.
«Балтика» впервые в этом сезоне РПЛ выиграла два матча подряд, в последних четырех турах у них столько же побед (три), что и в первых 20.
«Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 23 очками расположилась на 14-й строчке.
В следующем туре (перенесенном 21-м) «Балтика» 24 апреля в гостях сыграет с «Краснодаром», «Крылья Советов» днем позже в гостях встретятся с воронежским «Факелом».
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