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Гол на последних секундах принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов»

Гол на последних секундах принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» в РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:1. Самарцы забили пенальти и сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время, но пропустили решающий гол на последних секундах игры
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Футболисты самарских «Крыльев Советов» проиграли калининградской «Балтике» со счетом 1:2 в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев счет открыл Анхело Энрикес (85-я минута). Гости сравняли в компенсированное ко второму тайму время — гол забил Амар Рахманович (90+2, с пенальти). Но победу калининградцам на последних секундах принес Дмитрий Рыбчинский (90+6).

Форвард сборной Чили Энрикес, который в 2012–2015 годах числился в составе «Манчестер Юнайтед», выступает за «Балтику» с лета 2023-го.

«Балтика» впервые в этом сезоне РПЛ выиграла два матча подряд, в последних четырех турах у них столько же побед (три), что и в первых 20.

«Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 23 очками расположилась на 14-й строчке.

В следующем туре (перенесенном 21-м) «Балтика» 24 апреля в гостях сыграет с «Краснодаром», «Крылья Советов» днем позже в гостях встретятся с воронежским «Факелом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов ФК Балтика
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