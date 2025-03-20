Канадец повторил снайперский рекорд Мозякина в КХЛ

Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» забросил 48-ю шайбу в сезоне, повторив достижение, установленное Сергеем Мозякиным в «Металлурге» в 2017 году

Джошуа Ливо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ.

Ливо забросил 48-ю шайбу в гостевом матче с новосибирской «Сибирью», реализовав большинство на 37-й минуте.

Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером сезона в КХЛ — у него 48 голов и 30 передач в 61 матче.

Мозякин забросил 48 шайб за магнитогорский «Металлург» в сезоне 2016/17.

В январе Ливо стал рекордсменом лиги, первым оформив четыре хет-трика за один регулярный чемпионат — для этого ему понадобилось всего 26 дней.