Канадец повторил снайперский рекорд Мозякина в КХЛ
Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ.
Ливо забросил 48-ю шайбу в гостевом матче с новосибирской «Сибирью», реализовав большинство на 37-й минуте.
Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером сезона в КХЛ — у него 48 голов и 30 передач в 61 матче.
Мозякин забросил 48 шайб за магнитогорский «Металлург» в сезоне 2016/17.
В январе Ливо стал рекордсменом лиги, первым оформив четыре хет-трика за один регулярный чемпионат — для этого ему понадобилось всего 26 дней.
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