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Канадец повторил снайперский рекорд Мозякина в КХЛ

Канадец Ливо повторил снайперский рекорд Мозякина в КХЛ
Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» забросил 48-ю шайбу в сезоне, повторив достижение, установленное Сергеем Мозякиным в «Металлурге» в 2017 году
Джошуа Ливо
Джошуа Ливо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ.

Ливо забросил 48-ю шайбу в гостевом матче с новосибирской «Сибирью», реализовав большинство на 37-й минуте.

Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером сезона в КХЛ — у него 48 голов и 30 передач в 61 матче.

Мозякин забросил 48 шайб за магнитогорский «Металлург» в сезоне 2016/17.

В январе Ливо стал рекордсменом лиги, первым оформив четыре хет-трика за один регулярный чемпионат — для этого ему понадобилось всего 26 дней.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев Джош Ливо
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