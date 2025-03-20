Футболист заявил о попытке украинского клуба сдать его партнера в ТЦК
Президент украинского клуба «Ингулец» (Петрово) Александр Поворознюк пытался сдать защитника Михаила Шершня в ТЦК (аналог военкомата) за отказ продлевать контракт на прежних условиях, заявил бывший капитан команды Александр Козак на YouTube-шоу «ТаТоТаке».
Козак в марте перешел в клуб Первой лиги «Кудровка» из Черниговской области, ранее игроком этой же команды стал Шершень.
По словам Козака, тренер петровской команды Василий Кобин предлагал 29-летнему Шершню, у которого истекал контракт, продлить его на прежних условиях, иначе его переведут в молодежную команду. Футболист заявил о желании покинуть клуб, поскольку тренер не видел его в составе. Его отправили на встречу к Поворознюку, который сказал, что тех, кто плохо уходит из клуба, сдают в ТЦК. Вскоре за Шершнем пришли «неких два человека», но он успел сбежать.
Козак начинал сезон капитаном «Ингульца», но с октября перестал попадать в состав, его перевели в дубль и выставили на трансфер, выплачивая минимальную зарплату, сообщали журналисты «ТаТоТаке». В ноябре несколько матчей с капитанской повязкой провел Шершень.
«Ингулец» идет на последнем месте в чемпионате Украины.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов