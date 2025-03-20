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Футболист заявил о попытке украинского клуба сдать его партнера в ТЦК

Футболист Козак: украинский «Ингулец» угрожал игроку ТЦК из-за контракта
Александр Козак рассказал, что его партнер по команде Михаил Шершень не захотел продлевать контракт с «Ингульцом», после чего его владелец сказал, что сдаст его ТЦК, но тот сбежал. Козак и Шершень перешли в клуб второго дивизиона

Президент украинского клуба «Ингулец» (Петрово) Александр Поворознюк пытался сдать защитника Михаила Шершня в ТЦК (аналог военкомата) за отказ продлевать контракт на прежних условиях, заявил бывший капитан команды Александр Козак на YouTube-шоу «ТаТоТаке».

Козак в марте перешел в клуб Первой лиги «Кудровка» из Черниговской области, ранее игроком этой же команды стал Шершень.

По словам Козака, тренер петровской команды Василий Кобин предлагал 29-летнему Шершню, у которого истекал контракт, продлить его на прежних условиях, иначе его переведут в молодежную команду. Футболист заявил о желании покинуть клуб, поскольку тренер не видел его в составе. Его отправили на встречу к Поворознюку, который сказал, что тех, кто плохо уходит из клуба, сдают в ТЦК. Вскоре за Шершнем пришли «неких два человека», но он успел сбежать.

Козак начинал сезон капитаном «Ингульца», но с октября перестал попадать в состав, его перевели в дубль и выставили на трансфер, выплачивая минимальную зарплату, сообщали журналисты «ТаТоТаке». В ноябре несколько матчей с капитанской повязкой провел Шершень.

«Ингулец» идет на последнем месте в чемпионате Украины.

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Анна Сатдинова
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