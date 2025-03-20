Клуб РПЛ добился отмены красной карточки во втором матче подряд

ЭСК признала ошибочным удаление игрока «Факела» Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом» в 21-м туре РПЛ. Ранее воронежцы добились отмены красной карточки для Вячеслава Якимова в игре 20-го тура с «Зенитом»

Дилан Мертенс (Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»)

Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным удаление нидерландского полузащитника «Факела» Дилана Мертенса в матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом», сообщила пресс-служба воронежского клуба.

«Факел» 15 марта проиграл в гостях со счетом 0:1 из-за автогола в компенсированное время. Воронежская команда с 53-й минуты играла в меньшинстве после фола Мертенса на форварде Саиде Сахархизане.

Мертенс сможет сыграть в матче 22-го тура с «Краснодаром».

Ранее ЭСК отменила удаление полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20‑го тура с «Зенитом» (0:2) за нарушение на Лусиано. В комиссии решили, что судье стоило обойтись предупреждением, а VAR — вызвать арбитра к монитору для оценки эпизода.

Воронежский клуб занимает предпоследнее место в РПЛ.