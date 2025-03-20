Клуб РПЛ добился отмены красной карточки во втором матче подряд
Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным удаление нидерландского полузащитника «Факела» Дилана Мертенса в матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом», сообщила пресс-служба воронежского клуба.
«Факел» 15 марта проиграл в гостях со счетом 0:1 из-за автогола в компенсированное время. Воронежская команда с 53-й минуты играла в меньшинстве после фола Мертенса на форварде Саиде Сахархизане.
Мертенс сможет сыграть в матче 22-го тура с «Краснодаром».
Ранее ЭСК отменила удаление полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20‑го тура с «Зенитом» (0:2) за нарушение на Лусиано. В комиссии решили, что судье стоило обойтись предупреждением, а VAR — вызвать арбитра к монитору для оценки эпизода.
Воронежский клуб занимает предпоследнее место в РПЛ.
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