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Умер Эдди Джордан, в чьей команде в «Формуле-1» дебютировал Шумахер

Умер Эдди Джордан, владевший первой командой Шумахера в «Формуле-1»
Эдди Джордан умер на 77-м году жизни от онкологического заболевания. Он был основателем и владельцем собственной команды «Формулы-1» (ныне — Aston Martin) и известным телеведущим
Эдди Джордан
Эдди Джордан (Фото: Charles Coates / Getty Images)

Ирландский предприниматель и телеведущий Эдди Джордан, владевший командой «Формулы-1» Jordan, умер в 76 лет от рака простаты в Кейптауне, сообщает Reuters со ссылкой на его семью.

Джордан владел командой в 1991-2005 годах, после нескольких смен владельцев она участвует в «королевских гонках» как Aston Martin.

Джордан сам участвовал в гоночных сериях, потом стал менеджером и наконец владельцем собственной команды. В 2000-х он стал телекомментатором на Би-би-си, потом был ведущим Top Gear и запустил свой подкаст с Дэвидом Култхардом.

В 1991 году Джордан пригласил на Гран-при Бельгии вместо попавшего в тюрьму Бертрана Гашо будущего семикратного чемпиона Михаэля Шумахера. Немец показал седьмой результат в квалификации, но в дебютной гонке сошел на первом круге из-за проблем со сцеплением. Следующую гонку Шумахер провел уже за Benetton.

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