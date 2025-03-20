Умер Эдди Джордан, в чьей команде в «Формуле-1» дебютировал Шумахер

Эдди Джордан умер на 77-м году жизни от онкологического заболевания. Он был основателем и владельцем собственной команды «Формулы-1» (ныне — Aston Martin) и известным телеведущим

Эдди Джордан (Фото: Charles Coates / Getty Images)

Ирландский предприниматель и телеведущий Эдди Джордан, владевший командой «Формулы-1» Jordan, умер в 76 лет от рака простаты в Кейптауне, сообщает Reuters со ссылкой на его семью.

Джордан владел командой в 1991-2005 годах, после нескольких смен владельцев она участвует в «королевских гонках» как Aston Martin.

Джордан сам участвовал в гоночных сериях, потом стал менеджером и наконец владельцем собственной команды. В 2000-х он стал телекомментатором на Би-би-си, потом был ведущим Top Gear и запустил свой подкаст с Дэвидом Култхардом.

В 1991 году Джордан пригласил на Гран-при Бельгии вместо попавшего в тюрьму Бертрана Гашо будущего семикратного чемпиона Михаэля Шумахера. Немец показал седьмой результат в квалификации, но в дебютной гонке сошел на первом круге из-за проблем со сцеплением. Следующую гонку Шумахер провел уже за Benetton.