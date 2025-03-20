РПЛ назвала дату дерби «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание последних шести туров текущего сезона, который завершится 24 мая.
Матч «Зенит» — «Краснодар» в 24-м туре запланирован на 13 апреля в 17:00 мск.
В 26-м туре матчи «Динамо» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА пройдут 26 апреля, начало, соответственно 14:00 и 19:00 мск.
Точный график 28-го тура, в рамках которого пройдут игры «Динамо» — «Спартак» и ЦСКА — «Краснодар», в связи с празднованием Дня Победы еще прорабатывается с федеральными органами исполнительной власти.
В 29-м туре дерби «Локомотив» — ЦСКА назначено на 19 мая.
В 30-м туре все матчи пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.
После 21 тура в РПЛ лидирует «Краснодар» (46 очков), который опережает на три очка «Спартак» и «Зенит».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов