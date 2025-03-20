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РПЛ назвала дату дерби «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре

РПЛ: дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля
РПЛ опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур, график 28-го тура пока согласовывают в связи с Днем Победы. Матчи «Динамо» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА пройдут 26 апреля, дерби «Локомотив» — ЦСКА назначено на 19 мая
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание последних шести туров текущего сезона, который завершится 24 мая.

Матч «Зенит» — «Краснодар» в 24-м туре запланирован на 13 апреля в 17:00 мск.

В 26-м туре матчи «Динамо» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА пройдут 26 апреля, начало, соответственно 14:00 и 19:00 мск.

Точный график 28-го тура, в рамках которого пройдут игры «Динамо» — «Спартак» и ЦСКА — «Краснодар», в связи с празднованием Дня Победы еще прорабатывается с федеральными органами исполнительной власти.

В 29-м туре дерби «Локомотив» — ЦСКА назначено на 19 мая.

В 30-м туре все матчи пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.

После 21 тура в РПЛ лидирует «Краснодар» (46 очков), который опережает на три очка «Спартак» и «Зенит».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК ЦСКА
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